Clima CDMX: días nublados y tormentas al inicio de semana

| 04:18 | Redacción | UnoTV | CDMX
Seguirá lloviendo en la CDMX
Se esperan lluvias en la CDMX este lunes 8 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Este lunes se espera cielo medio nublado a nublado durante el día en la Ciudad de México (CDMX). La mañana tendrá un ambiente fresco a templado, con condiciones frías y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, el ambiente será cálido con probabilidad de lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX, mientras que en el Estado de México se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas). Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • Temperatura máxima estimada: 24 a 26 °C
  • Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C
  • Viento: del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Martes 9 de septiembre: nublados y tormentas eléctricas en CDMX

El martes se mantendrá el cielo medio nublado a nublado durante la jornada. En la mañana se pronostica un ambiente fresco a templado, con condiciones frías y bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, el ambiente será templado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima estimada: 22 a 24 °C
  • Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C
  • Viento: del noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

