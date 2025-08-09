GENERANDO AUDIO...

La actividad eléctrica y las lluvias tienden a intensificarse.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se espera cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México y Estado de México, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas). Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre todo en zonas altas.

Por la mañana, el ambiente será fresco y frío, con bancos de niebla en áreas elevadas de la región, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones.

Durante la tarde, el clima cambiará a templado a cálido, alcanzando una temperatura máxima estimada entre 23 y 25 °C en la Ciudad de México, mientras que la mínima se prevé de 13 a 15 °C.

El viento será proveniente del norte, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Estas condiciones podrían provocar caída de ramas o anuncios, por lo que es importante mantenerse informado a través de canales oficiales.

Recomendaciones para la población

Llevar paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden presentarse de manera repentina.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o lluvia.

Abrigarse por la mañana y tarde-noche debido a los cambios de temperatura.



La presencia de nubosidad y lluvias está asociada al ingreso de humedad desde el Pacífico y Golfo de México, sumado a inestabilidad atmosférica en niveles medios y altos. Este tipo de condiciones es común durante la temporada de lluvias, especialmente en agosto, cuando la actividad eléctrica y las precipitaciones tienden a intensificarse.

