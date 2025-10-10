GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El cielo nublado seguirá dominando el clima en el Valle de México durante todo el día. Si vives en la CDMX o en el Edomex, prepárate para un día frío y con mucha lluvia, por lo que debes salir de casa bien abrigado y con un paraguas a la mano.

En la mañana, el ambiente será fresco, con la posible aparición de bancos de niebla en la región. Además, el frío se sentirá especialmente en las zonas altas del Valle de México.

Lluvias muy fuertes: Alerta por tormentas y descargas eléctricas

La tarde será el momento más complicado en cuanto al clima. Se espera un ambiente templado que dará paso a las lluvias más intensas.

Las autoridades piden tomar precauciones porque las lluvias vendrán acompañadas de posibles descargas eléctricas:

Lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (de 50 a 75 mm en 24 horas).

en el (de 50 a 75 mm en 24 horas). Lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México (de 25 a 50 mm en 24 horas).

El viento también se hará presente, con rachas de hasta 40 km/h y una componente de dirección norte (de 10 a 25 km/h).

Temperaturas estimadas para el Valle de México

Las temperaturas se mantendrán bajas, sobre todo en la capital mexiquense. ¡Checa las máximas y mínimas para planear tu día!

Ciudad de México: Se estima una mínima de 13 a 14 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Se estima una de 13 a 14 °C y una de 20 a 22 °C. Toluca, Edo. Méx.: La mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 18 a 20 °C.

No olvides tu chamarra y un impermeable para evitar sorpresas con la lluvia y el frío.

