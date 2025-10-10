¡No guardes el paraguas! Lluvias fuertes en CDMX y cielo nublado
El cielo nublado seguirá dominando el clima en el Valle de México durante todo el día. Si vives en la CDMX o en el Edomex, prepárate para un día frío y con mucha lluvia, por lo que debes salir de casa bien abrigado y con un paraguas a la mano.
En la mañana, el ambiente será fresco, con la posible aparición de bancos de niebla en la región. Además, el frío se sentirá especialmente en las zonas altas del Valle de México.
[TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué estados suspendieron clases este viernes, o serán a distancia por lluvias?]
Lluvias muy fuertes: Alerta por tormentas y descargas eléctricas
La tarde será el momento más complicado en cuanto al clima. Se espera un ambiente templado que dará paso a las lluvias más intensas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Las autoridades piden tomar precauciones porque las lluvias vendrán acompañadas de posibles descargas eléctricas:
- Lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (de 50 a 75 mm en 24 horas).
- Lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México (de 25 a 50 mm en 24 horas).
El viento también se hará presente, con rachas de hasta 40 km/h y una componente de dirección norte (de 10 a 25 km/h).
Temperaturas estimadas para el Valle de México
Las temperaturas se mantendrán bajas, sobre todo en la capital mexiquense. ¡Checa las máximas y mínimas para planear tu día!
- Ciudad de México: Se estima una mínima de 13 a 14 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
- Toluca, Edo. Méx.: La mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 18 a 20 °C.
No olvides tu chamarra y un impermeable para evitar sorpresas con la lluvia y el frío.