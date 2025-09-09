Martes lluvioso en CDMX: se esperan descargas eléctricas y caída de granizo

| 01:51 | Redacción | UnoTV | CDMX
Lluvias en la CDMX
Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) amanecerá este martes 9 de septiembre de 2025 con cielo medio nublado a nublado y temperaturas frescas a templadas, mientras que en zonas altas del Valle se prevé frío con bancos de niebla.

Por la tarde, se espera un aumento en la temperatura y la posibilidad de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm en 24 horas, que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima en CDMX: 23 a 25 °C
  • Temperatura mínima en CDMX: 14 a 16 °C
  • Viento: de componente norte, 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para el miércoles 10 de septiembre

Las condiciones se mantendrán similares a las del martes: cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la CDMX y lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 mm en 24 horas, en el Estado de México. Estas precipitaciones también podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo.

  • Temperatura máxima: 21 a 23 °C
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C
  • Viento: de componente norte, 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

