GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Se esperan condiciones de cielo medio nublado la mayor parte de este lunes 13 de octubre en la Ciudad de México (CDMX). Durante la mañana, el ambiente será fresco y frío, con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX y el Estado de México, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Temperaturas y viento en la CDMX:

Temperatura máxima: 23 a 25 °C

23 a 25 °C Temperatura mínima: 12 a 14 °C

12 a 14 °C Viento: variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h

Pronóstico del clima para el martes 14 de octubre

Se pronostica cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, el ambiente será fresco, mientras que por la tarde se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX y lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

Temperaturas y viento: