Lluvias ligeras y ambiente fresco este lunes 13 de octubre en la CDMX
Se esperan condiciones de cielo medio nublado la mayor parte de este lunes 13 de octubre en la Ciudad de México (CDMX). Durante la mañana, el ambiente será fresco y frío, con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX y el Estado de México, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.
Temperaturas y viento en la CDMX:
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C
- Viento: variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h
Pronóstico del clima para el martes 14 de octubre
Se pronostica cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, el ambiente será fresco, mientras que por la tarde se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX y lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.
Temperaturas y viento:
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C
- Viento: noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h