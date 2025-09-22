GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este lunes 22 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) indica que se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Durante la madrugada, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la mañana, ambiente templado y por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Pronóstico del clima en la CDMX para el martes 23 de septiembre

Durante este día se prevé, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana ambiente templado. Por la tarde, probabilidad de lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX o y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

