Se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día

Al amanecer, la Ciudad de México y el Estado de México registrarán cielo medio nublado, ambiente fresco a frío y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, se espera un cambio a cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm en 24 horas, las cuales podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperaturas y condiciones

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 24 a 26 °C, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14 °C. El viento soplará del noreste a una velocidad de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En el Estado de México se prevé un ambiente similar, con mañanas frías en zonas de montaña y posibles lluvias intensas por la tarde.

Recomendaciones para la población

Llevar paraguas o impermeable durante la tarde, especialmente en zonas al aire libre.

Conducir con precaución ante la posible formación de encharcamientos y el pavimento resbaloso.

Evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Prestar atención a alertas meteorológicas oficiales .

.

La temporada de lluvias de verano sigue activa en el Valle de México, lo que incrementa la posibilidad de tormentas vespertinas. Estas condiciones suelen intensificarse debido a la interacción entre humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México.

