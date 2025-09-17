Miércoles lluvioso; se esperan fuertes precipitaciones en la CDMX

Probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y granizo CUARTOSCURO

Durante este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó condiciones de cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México y el Estado de México, con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo.

Por la mañana se prevé un ambiente fresco a templado, con temperaturas mínimas de 13 a 15 °C. Hacia la tarde, el ambiente será cálido, pero con incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias fuertes, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones en diferentes zonas.

La temperatura máxima estimada será de 23 a 25 °C, con viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h en zonas de tormenta.

En el Valle de Toluca, capital mexiquense, se espera una temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C.
Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado con lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las rachas de viento podrían llegar a los 45 km/h, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Riesgos por las lluvias

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones podrían generar:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.
  • Deslaves en zonas montañosas.
  • Inundaciones y encharcamientos.
  • Reducción en la visibilidad para automovilistas.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, no tirar basura en calles y coladeras, así como mantenerse informados a través de canales oficiales.

