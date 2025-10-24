Clima en CDMX hoy un cielo parcialmente nublado y ambiente cálido

GENERANDO AUDIO...

Condiciones de cielo nublado la mayor parte del día. CUARTOSCURO

El clima en la Ciudad de México para hoy se mantendrá con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado por la mañana, mientras que en el transcurso del día se espera un ambiente cálido, con temperaturas que alcanzarán entre 25 y 27 °C. No se prevé probabilidad de lluvia en la CDMX, aunque podrían presentarse rachas de viento del norte de hasta 40 km/h.

En el Estado de México, el pronóstico indica cielo medio nublado durante la tarde, con lluvias aisladas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, especialmente en la zona suroeste. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 8 °C como mínima y 22 a 24 °C como máxima, con un ambiente frío y heladas matutinas en zonas altas del Valle de Toluca y regiones montañosas.

En la capital, la temperatura mínima se registrará entre 10 y 12 °C, con un ambiente fresco al amanecer. Por la tarde, el calor será moderado, ideal para actividades al aire libre. Se prevé viento de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, especialmente en zonas descubiertas del norte y poniente de la ciudad.

Se recomienda utilizar ropa ligera durante el día y abrigo por la mañana y noche, además de mantenerse atentos a los cambios de temperatura, sobre todo en áreas altas del Valle de México donde persisten las condiciones frías y posibles heladas.