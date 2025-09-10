GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles el Valle de México presentará condiciones de cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco a templado por la mañana, mientras que en zonas altas se prevé frío con bancos de niebla.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, pero con alta probabilidad de chubascos, lluvias fuertes en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Estas condiciones climáticas podrían ocasionar inundaciones, deslaves, encharcamientos, incremento en ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en diversas zonas de la región.

Temperaturas en el Valle de México

Ciudad de México : mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C

: mínima de y máxima de Toluca, Estado de México: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C

El viento será de componente este y noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta. Estas ráfagas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios en la región.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada sobre el pronóstico del clima y a tomar precauciones ante posibles afectaciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslaves. También se recomienda portar paraguas o impermeable y evitar resguardarse bajo árboles o estructuras frágiles durante tormentas eléctricas.