Lluvias intensas y viento en zonas de tormenta. FOTO: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en la Ciudad de México para mañana, sábado 4 de octubre, estará marcado por chubascos y lluvias puntuales fuertes, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo. Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Durante la mañana se espera cielo medio nublado con ambiente fresco a templado, y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Hacia la tarde, las condiciones cambiarán a ambiente templado con lluvias fuertes a muy fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

En la CDMX, la temperatura mínima se estima entre 12 y 14 °C, mientras que la máxima alcanzará de 21 a 23 °C. En Toluca, la mínima será de 10 a 12 °C y la máxima entre 18 y 20 °C.

Lluvias intensas y viento en zonas de tormenta

El SMN advirtió que las lluvias acumuladas de 25 a 50 mm en la Ciudad de México y de 50 a 75 mm en el Estado de México podrían generar afectaciones en vialidades y riesgo de inundaciones. Se prevé viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Recomendaciones ante las lluvias

Las autoridades recomiendan no tirar basura en las calles, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informado a través de canales oficiales. También se sugiere tener a la mano paraguas o impermeable y prever posibles retrasos en el transporte.