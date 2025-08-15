GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 15 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado debido al monzón mexicano, canales de baja presión, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de México y la onda tropical 22.

¿Dónde lloverá este viernes?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Tamaulipas Nayarit Jalisco Michoacán Guanajuato Querétaro Estado de México Campeche Yucatán Quintana Roo

(50 a 75 mm): Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas Aguascalientes Hidalgo Puebla Tlaxcala Ciudad de México Morelos Colima Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz

(25 a 50 mm): Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Tabasco

(5 a 25 mm): Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California

(0.1 a 5 mm):

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y pueden provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves. Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

40 a 45 °C: Baja California, Sonora y Chihuahua (noreste).

Baja California, Sonora y Chihuahua (noreste). 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas esperadas

0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California, Baja California y Sonora.

Golfo de California, Baja California y Sonora. Rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; posibles tolvaneras en Baja California Sur.

Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; posibles tolvaneras en Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 m: Costas de Tamaulipas.

Costas de Tamaulipas. Oleaje de 1.0 a 2.0 m: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo por la tarde.

Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo por la tarde. Toluca: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo.

¿Y el sábado 16 de agosto?

Se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; chubascos en Baja California Sur; lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del país, así como en la península de Yucatán. Una zona de baja presión con posible desarrollo ciclónico o ciclón tropical frente a Tamaulipas generará lluvias intensas en el estado. El ambiente caluroso continuará en el norte, litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán.