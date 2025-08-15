Para este viernes, lluvias fuertes, tormentas y calor en varias regiones del país
Para este viernes 15 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado debido al monzón mexicano, canales de baja presión, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de México y la onda tropical 22.
¿Dónde lloverá este viernes?
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Colima
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y pueden provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves. Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
Temperaturas máximas esperadas
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora y Chihuahua (noreste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Temperaturas mínimas esperadas
- 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Vientos y oleaje
- Rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California, Baja California y Sonora.
- Rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; posibles tolvaneras en Baja California Sur.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 m: Costas de Tamaulipas.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 m: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo por la tarde.
- Toluca: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo.
¿Y el sábado 16 de agosto?
Se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; chubascos en Baja California Sur; lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del país, así como en la península de Yucatán. Una zona de baja presión con posible desarrollo ciclónico o ciclón tropical frente a Tamaulipas generará lluvias intensas en el estado. El ambiente caluroso continuará en el norte, litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán.