Para este viernes, lluvias fuertes, tormentas y calor en varias regiones del país

Lluvias CDMX
Para este viernes 15 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado debido al monzón mexicano, canales de baja presión, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de México y la onda tropical 22.

¿Dónde lloverá este viernes?

  • Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Durango
    • Sinaloa
    • Tamaulipas
    • Nayarit
    • Jalisco
    • Michoacán
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Estado de México
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Hidalgo
    • Puebla
    • Tlaxcala
    • Ciudad de México
    • Morelos
    • Colima
    • Guerrero
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Veracruz
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California Sur
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • San Luis Potosí
    • Tabasco
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Baja California

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y pueden provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves. Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

  • 40 a 45 °C: Baja California, Sonora y Chihuahua (noreste).
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas esperadas

  • 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos y oleaje

  • Rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California, Baja California y Sonora.
  • Rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; posibles tolvaneras en Baja California Sur.
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 m: Costas de Tamaulipas.
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 m: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo por la tarde.
  • Toluca: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo.

¿Y el sábado 16 de agosto?

Se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; chubascos en Baja California Sur; lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del país, así como en la península de Yucatán. Una zona de baja presión con posible desarrollo ciclónico o ciclón tropical frente a Tamaulipas generará lluvias intensas en el estado. El ambiente caluroso continuará en el norte, litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán.

