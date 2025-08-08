GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 8 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, así como calor extremo en el norte del país, vientos fuertes y oleaje elevado en varias regiones, debido a la tormenta tropical Ivo, el monzón mexicano y diversos canales de baja presión.

¿Dónde lloverá este viernes?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco

Durango, Sinaloa y Jalisco Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo

Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, inundaciones y deslaves, así como incremento en ríos y arroyos.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Más de 45 °C: Baja California (noreste)

Baja California (noreste) 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste)

Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste) 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Tabasco

Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Tabasco 0 a 5 °C (mínimas): Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz

¿Cómo estarán los vientos y el oleaje?

Rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de trombas marinas: Baja California Sur (sur)

Baja California Sur (sur) Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa (norte), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa (norte), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: Sur de Baja California Sur

Sur de Baja California Sur Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: Costas de Oaxaca y Chiapas

Costas de Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: Costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible granizo por la tarde.

Mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible granizo por la tarde. Toluca: Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias con descargas eléctricas en la tarde.

¿Y el sábado 9 de agosto? Esto se espera para el clima en México

El ciclón tropical Ivo se desplazará al suroeste de Baja California Sur, provocando lluvias fuertes a muy fuertes, vientos y oleaje elevado en la entidad, así como en Jalisco, Nayarit y Colima. El monzón mexicano e inestabilidad en niveles altos generarán lluvias en el noroeste, mientras que canales de baja presión y humedad ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, sur y sureste del país. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán.