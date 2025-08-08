Este 8 de agosto de 2025, lluvias intensas, calor extremo y oleaje elevado

| 04:31 | Redacción Uno TV | Uno TV
Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 8 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, así como calor extremo en el norte del país, vientos fuertes y oleaje elevado en varias regiones, debido a la tormenta tropical Ivo, el monzón mexicano y diversos canales de baja presión.

¿Dónde lloverá este viernes?

  • Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo

Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, inundaciones y deslaves, así como incremento en ríos y arroyos.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

  • Más de 45 °C: Baja California (noreste)
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste)
  • 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Tabasco
  • 0 a 5 °C (mínimas): Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz

¿Cómo estarán los vientos y el oleaje?

  • Rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de trombas marinas: Baja California Sur (sur)
  • Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa (norte), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán
  • Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: Sur de Baja California Sur
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: Costas de Oaxaca y Chiapas
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: Costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible granizo por la tarde.
  • Toluca: Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias con descargas eléctricas en la tarde.

¿Y el sábado 9 de agosto? Esto se espera para el clima en México

El ciclón tropical Ivo se desplazará al suroeste de Baja California Sur, provocando lluvias fuertes a muy fuertes, vientos y oleaje elevado en la entidad, así como en Jalisco, Nayarit y Colima. El monzón mexicano e inestabilidad en niveles altos generarán lluvias en el noroeste, mientras que canales de baja presión y humedad ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, sur y sureste del país. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán.

Te recomendamos:

Congreso tendrá la última palabra en la reforma electoral, afirma Monreal

Nacional

Congreso tendrá la última palabra en la reforma electoral, afirma Monreal

INE no está fuera de la reforma electoral, buscará a Pablo Gómez

Nacional

INE no está fuera de la reforma electoral, buscará a Pablo Gómez

Sheinbaum revelará este viernes sorpresa con Intocable en la “Mañanera del Pueblo”

Nacional

Sheinbaum revelará este viernes sorpresa con Intocable en la “Mañanera del Pueblo”

Ivo provoca cierre parcial en Puerto de Manzanillo; estados toman medidas

Nacional

Ivo provoca cierre parcial en Puerto de Manzanillo; estados toman medidas

Etiquetas: , , ,