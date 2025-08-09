GENERANDO AUDIO...

Para este sábado 9 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la tormenta tropical Ivo, el monzón mexicano y canales de baja presión mantendrán condiciones de lluvia y viento sobre amplias regiones del país, con potencial de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas fuertes y oleaje elevado en costas del Pacífico.

¿Dónde lloverá este sábado?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Guerrero, Oaxaca.

Sonora, Guerrero, Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila.

Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo, encharcamientos, deslaves e inundaciones, además de incremento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Más de 45 °C: Baja California (noreste).

Baja California (noreste). 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este y norte) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Baja California Sur, Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este y norte) y Tamaulipas (oeste y noroeste). 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca (sureste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sinaloa (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca (sureste), Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Morelos.

Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Morelos. Temperaturas mínimas 0 a 5 °C: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca (madrugada).

Vientos y oleaje

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Golfo de California, Baja California, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Probabilidad de chubascos vespertinos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Probabilidad de chubascos vespertinos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Toluca: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias por la tarde, con descargas eléctricas.

Consulta los avisos del SMN sobre la tormenta tropical Ivo en: clic aquí.

¿Y el domingo 10 de agosto? Esto se espera para el clima en México

Para el domingo 10 de agosto de 2025, se espera que el ciclón tropical Ivo se desplace al suroeste de la península de Baja California, manteniendo probabilidad de intervalos de chubascos y oleaje elevado en Baja California Sur. El monzón mexicano e inestabilidad atmosférica podrían propiciar lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y chubascos y lluvias fuertes en el noroeste. Canales de baja presión y la entrada de humedad del golfo y Caribe favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste del país, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo. Persistirá el ambiente caluroso en el norte y se establecerán zonas de onda de calor en algunas entidades.