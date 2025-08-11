GENERANDO AUDIO...

Se prevén fuertes lluvias este lunes. Foto: Corresponsales / Archivo

Este lunes 11 de agosto de 2025, el clima en México estará marcado por lluvias de diferente intensidad en gran parte del territorio nacional, así como calor extremo en el norte, noroeste y zonas costeras del Pacífico. El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes en el noroeste y chubascos en la península de Baja California.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, occidente y centro del país, junto con una vaguada en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales, provocará chubascos y lluvias fuertes, con precipitaciones muy fuertes en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla. En el sureste y la península de Yucatán, otro canal de baja presión y una vaguada frente a Quintana Roo favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes, con eventos intensos en Oaxaca y Chiapas.

Además, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste y centro de Sonora. La onda de calor continuará afectando a Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, y se extenderá hacia Baja California Sur.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm):

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Estado de México

Puebla

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Coahuila

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas superiores a 45 °C:

Baja California (noreste)

Sonora (noroeste y centro)

Temperaturas de 40 a 45 °C:

Baja California Sur (sur)

Sinaloa (norte y centro)

Chihuahua (suroeste y noreste)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (oeste)

Temperaturas de 35 a 40 °C:

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Durango

Coahuila

Zacatecas (sur)

San Luis Potosí

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas de 30 a 35 °C:

Jalisco

Colima

Querétaro

Hidalgo

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Quintana Roo

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posibles tolvaneras : Baja California y Baja California Sur.

: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico para el Valle de México

Condiciones generales : Cielo medio nublado a nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México; acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México; acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Temperaturas : Ciudad de México : mínima de 14 a 16 °C, máxima de 24 a 26 °C. Toluca, Estado de México : mínima de 8 a 10 °C, máxima de 20 a 22 °C.

:

Pronóstico del clima para el martes 12 de agosto

El martes, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida sobre el noreste del país, divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur la República Mexicana, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Otra vaguada en altura en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, incluyendo la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.