Para este martes 22 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el sur y sureste del país, debido a canales de baja presión, una onda tropical, vaguadas y la entrada de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico.

El SMN detalló que las precipitaciones más intensas se esperan en Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y sureste), con acumulaciones de 50 a 75 milímetros.

También habrá lluvias fuertes en Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Guerrero. Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían reducir la visibilidad y provocar inundaciones, deslaves o encharcamientos en zonas vulnerables.

¿Dónde lloverá este martes?

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el oriente, sureste y sur del país. Las entidades con mayor intensidad de lluvias son:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (sur y sureste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Puebla (Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital, Olmeca y Los Tuxtlas)

Chiapas (norte y centro)

Tabasco (oeste y sur)

Campeche (oeste)

Yucatán (este)

Quintana Roo (norte, centro y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

San Luis Potosí (región Huasteca)

Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (región Huasteca)

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)

Tamaulipas (sur)

Jalisco (costa y sur)

Colima (costa)

Michoacán (centro, sur y costa)

Guerrero (norte, sur y costas)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California (norte)

Sonora (norte)

Chihuahua (norte)

Sinaloa

Nayarit (centro y sur)

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

¿Cómo estarán las temperaturas?

Temperaturas máximas

35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Viento y oleaje

Rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Rachas de 45 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Puebla (suroeste).

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Puebla (suroeste). Rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato (noreste) y costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato (noreste) y costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

costa occidental de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 24 a 26 °C. Cielo medio nublado con lluvias aisladas por la tarde y viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 24 a 26 °C. Cielo medio nublado con lluvias aisladas por la tarde y viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Toluca: Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas y ambiente fresco por la mañana.

El SMN mantiene vigilancia sobre la aproximación de una nueva onda tropical al sur de la península de Yucatán.

