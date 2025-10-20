GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este lunes 20 de octubre de 2025, el frente frío 8 se desplazará sobre el Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá hacia el sureste del país, además de una vaguada en altura sobre la península de Yucatán. Estos sistemas ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste y oriente de la República Mexicana, con lluvias intensas en Veracruz y Chiapas.

La masa de aire frío asociada al frente provocará un descenso en las temperaturas del oriente del país, además de viento del norte, con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Veracruz y hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se prevé que durante la noche el sistema frontal y su masa de aire frío avancen hacia el oriente, dejando de afectar gradualmente al territorio nacional.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, generará lluvias y chubascos dispersos en el norte, occidente y centro de México. Finalmente, una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas reforzará la probabilidad de lluvias en esas entidades.

¿Dónde lloverá este lunes?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) Chiapas (Selva, Fronteriza y Soconusco)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) Oaxaca (Papaloapan, Istmo y Sierra Norte) Tabasco (Sierra y Chontalpa)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) Guerrero (sureste) Veracruz (La Montaña) Campeche (sur y suroeste) Yucatán (noreste y este) Quintana Roo (norte y centro)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Estado de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua San Luis Potosí Hidalgo Ciudad de México Tlaxcala Morelos



Así estarán las temperaturas y la previsión de viento y oleaje para este lunes:

Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo Máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche

Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche Mínimas de -5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango Mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz Viento del norte de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec)

Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec) Viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Costas de Veracruz

Costas de Veracruz Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas de Baja California, Oaxaca y Chiapas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Pronóstico para el Valle de México

Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos en el Estado de México. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Temperatura máxima de 22 a 24 °C y mínima de 11 a 13 °C.

¿Cómo estará el clima este martes?