Este viernes 17 de octubre de 2025 el ingreso de humedad del océano Pacífico, impulsado por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, provocará lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como oleaje elevado en la costa oaxaqueña.

Simultáneamente, el frente frío 7 se aproximará al norte del país, generando descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y chubascos en el noroeste. Durante la tarde, este sistema se disipará sobre Estados Unidos, pero una línea seca permanecerá en el norte, con posibilidad de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con la humedad del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias en el occidente, centro, oriente y noreste de México, así como en la Península de Yucatán. Además, la onda tropical 38 cruzará el sureste, dejando lluvias intensas en Chiapas.

¿Dónde lloverá este viernes?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa) Oaxaca (costa) Quintana Roo (este)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa) Estado de México (suroeste) Morelos (sur) Puebla (Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra) Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) Tabasco (oeste y sur) Campeche (suroeste) Yucatán (este)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (centro, oeste y sur) Sinaloa (sur) Nayarit (norte y costa) Jalisco (costa y sur) Colima Tlaxcala (sur)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Querétaro Hidalgo Ciudad de México



Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 17 de octubre de 2025

De 35 a 40 °C: Coahuila, Oaxaca y Campeche

Coahuila, Oaxaca y Campeche De 30 a 35 °C: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C (madrugada del sábado): Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (madrugada del sábado): Zonas serranas de Sonora, Estado de México y Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Durango, Nuevo León, Costa de Oaxaca, con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila

Sonora, Durango, Nuevo León, Costa de Oaxaca, con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Costa de Oaxaca

Pronóstico para el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el suroeste del Estado de México. El viento será del este y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Temperatura máxima estimada en la capital: entre 23 y 25 °C; mínima de 12 a 14 °C.

