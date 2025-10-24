GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en el país. Foto: Cuartoscuro

Este viernes 24 de octubre de 2025, el frente frío 10 recorrerá el norte del país y, en combinación con un canal de baja presión sobre el noreste, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generará lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila.

Además, un canal de baja presión sobre el interior del territorio, junto con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro y sur de México, con lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero.

Otro canal de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con la onda tropical número 39, que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, propiciará intervalos de chubascos en esas regiones, con lluvias fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, centrado en el oriente del país, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la Mesa del Norte, Mesa Central y regiones del Golfo de México.

¿Dónde lloverá este viernes 24 de octubre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (noreste y este) Coahuila (norte) Michoacán (centro y sur) Guerrero (costa y suroeste) Oaxaca (suroeste y costa) Chiapas (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) Veracruz (Olmeca) Nayarit (sur) Jalisco (oeste) Colima (norte) Estado de México (suroeste) Tabasco (oeste y centro) Campeche (oeste) Quintana Roo (sur)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa Durango Nuevo León Morelos



Pronóstico de viento, oleaje y temperaturas:

Viento del sur de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos: Norte de Chihuahua y Coahuila

Norte de Chihuahua y Coahuila Viento del sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León y Tamaulipas

Nuevo León y Tamaulipas Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 m: costas de Baja California, Baja California Sur, Oaxaca y Chiapas

costas de Baja California, Baja California Sur, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 m: costas de Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas para mañana viernes 24 de octubre de 2025

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El clima en el Valle de México

En el Valle de México se prevé cielo despejado por la mañana y medio nublado por la tarde, con lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México. El ambiente será templado en las primeras horas del día y cálido hacia la tarde, con temperaturas máximas de 22 a 25 °C en la Ciudad de México y de 20 a 23 °C en el Estado de México.

Habrá viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, sin condiciones para lluvia significativa en la capital. Se espera visibilidad reducida al amanecer por bancos de niebla en zonas altas del Valle.

¿Cómo estará el clima este sábado?

Este sábado el frente frío 10 continuará desplazándose sobre el norte y noreste del país, manteniendo vientos de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión en el interior y sureste del territorio, junto con humedad de ambos océanos, provocarán lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La onda tropical número 39 avanzará sobre el Pacífico sur y central, reforzando las lluvias del sur y occidente. Una circulación anticiclónica dominará el Golfo de México, generando condiciones estables y evento de surada en Tamaulipas y Vera