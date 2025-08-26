GENERANDO AUDIO...

La CDMX reporta lluvias en varias zonas. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 26 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y la Península de Yucatán; y fuertes en varias regiones del país, debido al monzón mexicano, canales de baja presión y las ondas tropicales 25 y 26.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo e inundaciones en zonas bajas.

¿Dónde lloverá este martes?

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit Jalisco (oeste) Colima (norte) Puebla (oriente) Veracruz (centro y sur) Oaxaca (norte) Tabasco (oeste) Chiapas (oeste)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua Durango Sinaloa Michoacán Estado de México Guerrero Campeche Yucatán Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur Sonora Coahuila Nuevo León Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes Querétaro Hidalgo Ciudad de México Tlaxcala Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California San Luis Potosí Guanajuato



¿Cómo estará la temperatura?

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Baja California (noreste). 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.

Baja California Sur y Sonora. 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. 0 a 5 °C (mínimas): zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua y Oaxaca.

Sonora, Chihuahua y Oaxaca. Rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 m: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costas occidentales de Baja California Sur.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Cielo medio nublado a nublado, lluvias y chubascos por la tarde acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Cielo medio nublado a nublado, lluvias y chubascos por la tarde acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Toluca: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C. Lluvias fuertes a muy fuertes por la tarde-noche con descargas eléctricas y granizo.

¿Y el miércoles 27 de agosto?

Para el miércoles, se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.