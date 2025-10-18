Este sábado, se pronostican lluvias intensas en Chiapas
Este sábado 18 de octubre de 2025, se prevé que el ingreso de humedad del océano Pacífico, impulsado por la cercanía de la vaguada monzónica y una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico sur, ocasione lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y Guerrero, y oleaje elevado en sus costas.
Mientras que, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generará rachas fuertes de viento y chubascos en el norte y noreste de México, y canales de baja presión sobre el interior del país, junto al ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocarán lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente, noreste y Península de Yucatán. Durante la noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, reforzando el potencial de lluvias y viento.
¿Dónde lloverá este sábado 18 de octubre de 2025?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Chiapas (Sierra y Soconusco)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Guerrero (centro, este y costa)
- Oaxaca (oeste y costa)
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Michoacán (centro y costa)
- Estado de México (sur y suroeste)
- Morelos
- Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca)
- Quintana Roo (este y noreste)
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Durango (oeste y sur)
- Nayarit
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Ciudad de México (sur)
- Tlaxcala (centro, este y sur)
- Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Tabasco (oeste y sur)
- Campeche (suroeste)
- Yucatán (centro y este)
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
Temperaturas y pronóstico de viento
- Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Veracruz
- Mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua
- Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México y Puebla
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Campeche, Yucatán y costas de Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Guerrero
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Oaxaca y Guerrero
Pronóstico para el Valle de México
Cielo medio nublado a nublado con chubascos en el sur del Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. Temperatura máxima de 23 a 25 °C y mínima de 11 a 13 °C.
¿Cómo estará el clima este domingo?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco) y Oaxaca (regiones Istmo y Sierra Norte).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo (este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Estado de México (suroeste), Morelos (sur) y Yucatán (oriente).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.