Este sábado 18 de octubre de 2025, se prevé que el ingreso de humedad del océano Pacífico, impulsado por la cercanía de la vaguada monzónica y una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico sur, ocasione lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y Guerrero, y oleaje elevado en sus costas.

Mientras que, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generará rachas fuertes de viento y chubascos en el norte y noreste de México, y canales de baja presión sobre el interior del país, junto al ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocarán lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente, noreste y Península de Yucatán. Durante la noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, reforzando el potencial de lluvias y viento.

¿Dónde lloverá este sábado 18 de octubre de 2025?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (Sierra y Soconusco)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa) Oaxaca (oeste y costa)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y costa) Estado de México (sur y suroeste) Morelos Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca) Quintana Roo (este y noreste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (oeste y sur) Nayarit Jalisco (oeste y sur) Colima Ciudad de México (sur) Tlaxcala (centro, este y sur) Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) Tabasco (oeste y sur) Campeche (suroeste) Yucatán (centro y este)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila Nuevo León Tamaulipas Zacatecas San Luis Potosí Hidalgo



Temperaturas y pronóstico de viento

Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Veracruz

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Veracruz Mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua

zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México y Puebla

zonas serranas de Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México y Puebla Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Campeche, Yucatán y costas de Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Guerrero

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Campeche, Yucatán y costas de Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Guerrero Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Oaxaca y Guerrero

Pronóstico para el Valle de México

Cielo medio nublado a nublado con chubascos en el sur del Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. Temperatura máxima de 23 a 25 °C y mínima de 11 a 13 °C.

