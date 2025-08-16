Seguirán las lluvias fuertes y el calor extremo en México este 16 de agosto de 2025

| 04:31 | Redacción Uno TV | Uno TV
Clima en México, sábado 16 de agosto de 2025: lluvias fuertes y calor extremo
Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 16 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado, debido al monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical núm. 22, una circulación de baja presión en Tamaulipas y la onda tropical núm. 23 que se aproximará a la Península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este sábado?

  • Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Chihuahua
    • Durango
    • Nayarit
    • Jalisco
    • Oaxaca
    • Chiapas
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Sonora
    • Zacatecas
    • Sinaloa
    • Colima
    • Michoacán
    • Guanajuato
    • Estado de México
    • Guerrero
    • Veracruz
    • Tabasco
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California Sur
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Aguascalientes
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Puebla
    • Tlaxcala
    • Ciudad de México
    • Morelos

Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, viento fuerte y posible caída de granizo. Podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida en carreteras.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cómo estarán las temperaturas en México?

Temperaturas máximas esperadas

  • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas

  • 0 a 5 °C: Sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos y oleaje

  • Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche.
  • Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Chubascos con lluvias fuertes por la tarde y posible granizo.
  • Toluca: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Te recomendamos:

Interpol activa ficha roja para Zhi Dong Zhang tras fuga en México

Nacional

Interpol activa ficha roja para Zhi Dong Zhang tras fuga en México

Tren Maya conectará a México con Guatemala y Belice

Nacional

Tren Maya conectará a México con Guatemala y Belice

SCJN avala pena de 15 a 30 años por compartir videos sexuales de menores

Nacional

SCJN avala pena de 15 a 30 años por compartir videos sexuales de menores

Seguridad y migración, los acuerdos entre Guatemala y México

Nacional

Seguridad y migración, los acuerdos entre Guatemala y México

Etiquetas: , ,