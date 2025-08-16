Clima en México, sábado 16 de agosto de 2025: lluvias fuertes y calor extremo

Seguirán las lluvias fuertes y el calor extremo en México este 16 de agosto de 2025
Para este sábado 16 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado, debido al monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical núm. 22, una circulación de baja presión en Tamaulipas y la onda tropical núm. 23 que se aproximará a la Península de Yucatán.
¿Dónde lloverá este sábado?
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Oaxaca
- Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Zacatecas
- Sinaloa
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Guerrero
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, viento fuerte y posible caída de granizo. Podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida en carreteras.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
¿Cómo estarán las temperaturas en México?
Temperaturas máximas esperadas
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas
- 0 a 5 °C: Sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Vientos y oleaje
- Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche.
- Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Chubascos con lluvias fuertes por la tarde y posible granizo.
- Toluca: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.