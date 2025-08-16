Clima en México, sábado 16 de agosto de 2025: lluvias fuertes y calor extremo

GENERANDO AUDIO...

Para este sábado 16 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado, debido al monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical núm. 22, una circulación de baja presión en Tamaulipas y la onda tropical núm. 23 que se aproximará a la Península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este sábado?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua Durango Nayarit Jalisco Oaxaca Chiapas

(50 a 75 mm): Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Zacatecas Sinaloa Colima Michoacán Guanajuato Estado de México Guerrero Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

(25 a 50 mm): Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Aguascalientes Querétaro Hidalgo Puebla Tlaxcala Ciudad de México Morelos

(5 a 25 mm):

Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, viento fuerte y posible caída de granizo. Podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida en carreteras.

¿Cómo estarán las temperaturas en México?

Temperaturas máximas esperadas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Baja California (noreste). 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas

0 a 5 °C: Sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?