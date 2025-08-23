GENERANDO AUDIO...

Para este sábado 23 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en Jalisco, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias muy fuertes en diversas regiones del país, debido al monzón mexicano, ondas tropicales y canales de baja presión. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo e inundaciones.

Resumen: Este sábado 23 de agosto de 2025 se esperan lluvias intensas en el occidente y sur, muy fuertes en el centro, norte y oriente; viento fuerte, oleaje elevado en costas del Pacífico y ambiente caluroso superior a 45 °C en Baja California y Sonora.

¿Dónde lloverá este sábado?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (centro y oeste) Oaxaca (oeste y este) Chiapas (oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa Tamaulipas Nayarit Colima Michoacán Guanajuato Estado de México Ciudad de México Morelos Puebla Guerrero Veracruz (sur) Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Durango Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Querétaro Hidalgo Tlaxcala Campeche Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Chihuahua Quintana Roo



¿Cómo estará la temperatura?

Mayores a 45 °C: Baja California (noreste).

Baja California (noreste). De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa (norte).

Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa (norte). De 35 a 40 °C: Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Zacatecas, Nayarit, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Zacatecas, Nayarit, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Mínimas de 0 a 5 °C: Sierras de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California y Sonora.

Golfo de California y Sonora. Rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 m: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Chubascos y lluvias fuertes por la tarde con descargas eléctricas y posible granizo.

Mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Chubascos y lluvias fuertes por la tarde con descargas eléctricas y posible granizo. Toluca: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Y el domingo 24 de agosto?

Para el domingo, se prevén lluvias muy fuertes en Nayarit, fuertes en Sinaloa, además de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Una vaguada en altura y un canal de baja presión generarán lluvias fuertes a muy fuertes con granizo en el norte, centro y sur del país. La onda tropical núm. 24 será absorbida por una baja presión con potencial ciclónico y una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán. Continuará el ambiente caluroso con temperaturas mayores a 45 °C en Baja California y Sonora.