Viernes 22 de agosto de 2025, con lluvias intensas, granizo y calor extremo en México

| 04:09 | Redacción Uno TV | Uno TV
Frente frío fuera de temporada causará lluvias. FOTO: Cuartoscuro

Para este viernes 22 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas, granizo, rachas de viento, oleaje elevado y altas temperaturas debido a diversos sistemas meteorológicos activos en el país, como el monzón mexicano, una vaguada en altura, canales de baja presión y la onda tropical 24.

¿Dónde lloverá este viernes?

  • Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):
    • Chiapas (centro, este y suroeste)
    • Oaxaca (este)
    • Veracruz (sur)
  • Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Sinaloa
    • Nayarit
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Morelos
    • Ciudad de México
    • Estado de México
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Veracruz
    • Tabasco
    • Puebla
  • Chubascos y lluvias fuertes (25 a 50 mm):
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Durango
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Guanajuato
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Lluvias aisladas (5 a 25 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Querétaro

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cómo estarán las temperaturas?

  • Temperaturas máximas
  • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte).
  • 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
  • Temperaturas mínimas
  • 0 a 5 °C: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Viento y oleaje
  • Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 m: Península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Costas de Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo por la tarde y noche. Ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. Temperatura mínima en Ciudad de México de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

¿Quiénes pueden promover una reforma constitucional en México?

Nacional

¿Quiénes pueden promover una reforma constitucional en México?

Tras viaje a Japón, Andy López Beltrán reaparece en sesión virtual

Nacional

Tras viaje a Japón, Andy López Beltrán reaparece en sesión virtual

INE rechaza investigar a “Alito” Moreno por enriquecimiento ilícito

Nacional

INE rechaza investigar a “Alito” Moreno por enriquecimiento ilícito

Activista Miguel Meza acusa exposición de datos tras denuncia de exabogada del Chapo

Nacional

Activista Miguel Meza acusa exposición de datos tras denuncia de exabogada del Chapo

Etiquetas: , ,