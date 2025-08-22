GENERANDO AUDIO...

Frente frío fuera de temporada causará lluvias. FOTO: Cuartoscuro

Para este viernes 22 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas, granizo, rachas de viento, oleaje elevado y altas temperaturas debido a diversos sistemas meteorológicos activos en el país, como el monzón mexicano, una vaguada en altura, canales de baja presión y la onda tropical 24.

¿Dónde lloverá este viernes?

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, este y suroeste) Oaxaca (este) Veracruz (sur)

(75 a 150 mm): Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Morelos Ciudad de México Estado de México Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz Tabasco Puebla

(50 a 75 mm): Chubascos y lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora Chihuahua Durango Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Hidalgo Tlaxcala Campeche Yucatán Quintana Roo

(25 a 50 mm): Lluvias aisladas (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Querétaro

(5 a 25 mm):

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cómo estarán las temperaturas?

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte).

Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte). 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas

0 a 5 °C: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento y oleaje

Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 m: Península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Costas de Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo por la tarde y noche. Ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. Temperatura mínima en Ciudad de México de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.