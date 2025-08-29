GENERANDO AUDIO...

La corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias aisladas en Baja California, mientras que el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Además, canales de baja presión combinados con la onda tropical 27 favorecerán chubascos y tormentas en el norte, noreste y sur del país, con posible caída de granizo en el occidente y centro.

En el sureste y la península de Yucatán, un canal de baja presión y una vaguada en altura propiciarán lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de precipitaciones fuertes en la península. Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de México, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. La onda de calor continuará en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, e iniciará en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sur).

Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche y Yucatán.

Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Viento:

De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje

De 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas

0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Durante la mañana, se espera ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas y frío en áreas serranas del Estado de México. Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido. El viento será del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

En la Ciudad de México, se pronostica temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C.

Pronóstico extendido: sábado 30 de agosto de 2025

Durante este periodo se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de lluvias fuertes a muy fuertes en otras regiones del país. Se espera también ambiente caluroso a muy caluroso y el fin de la onda de calor en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a partir del domingo.