El pronóstico del clima en la Ciudad de México y Estado de México para este día anticipa cielo medio nublado a nublado, con condiciones variables desde la mañana hasta la noche. Durante las primeras horas se espera un ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

Por la tarde, el ambiente será cálido y aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de encharcamientos, deslaves, inundaciones y la crecida de ríos y arroyos.

El pronóstico también señala viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Estas ráfagas podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, lo que representa un riesgo para la población y el tránsito vehicular.

Ciudad de México : temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C .

: temperatura mínima de y máxima de . Toluca, Estado de México: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles afectaciones, mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar cruzar zonas inundadas durante las lluvias.