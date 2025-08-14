GENERANDO AUDIO...

Se esperan lluvias fuertes, granizo y vientos. FOTO: Cuartoscuro

La mañana de este jueves, el Valle de México registrará ambiente fresco a templado, con cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas. En áreas montañosas del Estado de México y la capital, el clima será frío en las primeras horas del día.

Por la tarde, las condiciones cambiarán a un ambiente templado a cálido, pero con cielo nublado y alta probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (entre 50 y 75 milímetros en 24 horas) tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Riesgos por lluvias intensas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían generar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos .

. Deslaves en zonas de pendiente.

en zonas de pendiente. Inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas.

en zonas urbanas. Visibilidad reducida para automovilistas.

Pronóstico de temperaturas

Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C.

Mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Toluca, Edomex: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Vientos y recomendaciones

Se prevé viento del este de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta. Estas ráfagas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades llaman a la población a tomar precauciones, especialmente al conducir, y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.