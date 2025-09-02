GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado, mientras que en zonas altas del Valle de México se presentará frío con bancos de niebla.

Lluvias fuertes y posible granizo en CDMX y Edomex

Por la tarde se prevé un ambiente templado, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, que podrían alcanzar entre 50 y 75 mm en 24 horas. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones ante encharcamientos y baja visibilidad en carreteras.

Temperaturas en Ciudad de México

Temperatura máxima: de 22 a 24 °C

de 22 a 24 °C Temperatura mínima: de 13 a 15 °C

de 13 a 15 °C Viento: de dirección variable, de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Temperaturas en Toluca, Estado de México

Temperatura máxima: de 19 a 21 °C

de 19 a 21 °C Temperatura mínima: de 10 a 12 °C

El SMN advirtió que la combinación de humedad y nubosidad favorecerá lluvias intensas durante la tarde y noche, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeable y evitar zonas propensas a inundaciones.

