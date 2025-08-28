GENERANDO AUDIO...

Condiciones de cielo nublado la mayor parte del día. CUARTOSCURO

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este jueves condiciones de ca, con ambiente fresco por la mañana y presencia de bruma en la región. En zonas altas se prevé ambiente frío.

Durante la tarde se espera ambiente templado con alta probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas 👇 pic.twitter.com/U0Z73AhMcD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2025

Pronóstico del clima en CDMX y Edomex

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos, incremento en ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en distintos puntos de la región. También se prevén fuertes rachas de viento que podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 22 y 24 °C. El viento tendrá dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Para Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes

Las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y tomar precauciones ante la probabilidad de lluvias intensas. Entre las medidas recomendadas están: