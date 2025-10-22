GENERANDO AUDIO...

Cielo medio nublado y lluvias aisladas hoy. CUARTOSCURO

Este miércoles, el Valle de México registrará un cielo parcialmente nublado por la mañana, con un ambiente fresco a templado, mientras que en las zonas altas se esperan bancos de niebla y temperaturas frías. Durante la tarde, el clima será cálido, con cielo medio nublado y lluvias aisladas que podrían acumular entre 0.1 y 5 mm en 24 horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima estimada para la Ciudad de México oscilará entre 24 y 26 °C, mientras que la mínima será de 10 a 12 °C. Los vientos del este y noreste alcanzarán velocidades de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h, por lo que se recomienda precaución ante posibles tolvaneras en zonas abiertas.

Pronóstico para el Estado de México

En el Estado de México, se espera un ambiente templado durante el día y fresco por la mañana y la noche. En Toluca, capital mexiquense, la temperatura mínima será de 7 a 9 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 21 y 23 °C. Al igual que en la capital del país, el cielo se mantendrá medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Se sugiere a la población abrigarse por la mañana y noche, especialmente en las zonas altas, y llevar paraguas o impermeable ante posibles precipitaciones vespertinas. Las condiciones del viento podrían generar descensos leves de temperatura al final del día.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.