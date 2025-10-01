Lluvias fuertes y altas temperaturas seguirán predominando en México este 1 de octubre

01:03
Lluvias en México
Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

El miércoles 1 de octubre de 2025, la onda tropical número 35 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. En combinación con una baja presión en superficie en el suroeste del Golfo de México y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, estos sistemas ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Todas las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en carreteras y zonas urbanas.

El ambiente continuará cálido a caluroso en gran parte de México, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del noroeste, occidente y sur, como Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Además, el viento y oleaje en la costa de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec podrían generar condiciones adversas para actividades marítimas.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Guerrero (este)
  • Oaxaca (oeste)
  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (oeste y sur)
  • Chiapas (norte y costa)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sinaloa
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Puebla
  • Tamaulipas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Chihuahua
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro

Toma nota: Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí (este)
  • Hidalgo (norte)
  • Puebla (norte y suroeste)
  • Morelos
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

  • Zonas serranas de Baja California
  • Chihuahua
  • Durango
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

  • Veracruz (costa)
  • Oaxaca (istmo y Golfo de Tehuantepec)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Durango
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Tabasco (costa oeste)

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

  • Costas de Veracruz
  • Tabasco
  • Oaxaca
  • Guerrero

Pronóstico en el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco en la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 23 a 25 °C
  • Toluca, Edo. Méx.: mínima de 8 a 10 °C, máxima de 21 a 23 °C
  • Viento: componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el jueves 2 de octubre

Durante el jueves, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y la baja presión del golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

La zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y la baja presión del golfo de México que se extenderá ahora como una vaguada sobre el sureste de la República Mexicana, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

