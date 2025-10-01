Lluvias fuertes y altas temperaturas seguirán predominando en México este 1 de octubre
El miércoles 1 de octubre de 2025, la onda tropical número 35 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. En combinación con una baja presión en superficie en el suroeste del Golfo de México y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, estos sistemas ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Todas las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en carreteras y zonas urbanas.
[TE RECOMENDAMOS: Conagua alerta: este invierno en México será más caliente y seco por efecto de “La Niña”]
El ambiente continuará cálido a caluroso en gran parte de México, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del noroeste, occidente y sur, como Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Además, el viento y oleaje en la costa de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec podrían generar condiciones adversas para actividades marítimas.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero (este)
- Oaxaca (oeste)
- Veracruz (sur)
- Tabasco (oeste y sur)
- Chiapas (norte y costa)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla
- Tamaulipas
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Chihuahua
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
Toma nota: Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí (este)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV?Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Veracruz (costa)
- Oaxaca (istmo y Golfo de Tehuantepec)
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Durango
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Tabasco (costa oeste)
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Costas de Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
- Guerrero
Pronóstico en el Valle de México
Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco en la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 23 a 25 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima de 8 a 10 °C, máxima de 21 a 23 °C
- Viento: componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta
[TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Por qué en otoño los días se acortan y las noches se alargan?]
Pronóstico del clima para el jueves 2 de octubre
Durante el jueves, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y la baja presión del golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
La zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y la baja presión del golfo de México que se extenderá ahora como una vaguada sobre el sureste de la República Mexicana, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.