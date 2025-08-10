Lluvias fuertes predominarán en el país este domingo 10 de agosto
El pronóstico del clima para este domingo 10 de agosto de 2025 indica que el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora. Un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, sumado al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones.
Otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional, inestabilidad atmosférica, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con posible caída de granizo.
Por otra parte, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en entidades del norte, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. La onda de calor se mantendrá en el este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Guanajuato
- Querétaro
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas de viento fuertes podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de temperaturas máximas
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C:
- Baja California (noreste)
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Baja California Sur (centro)
- Sonora
- Sinaloa (norte)
- Chihuahua (noreste)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (oeste)
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Oaxaca
- Chiapas
- Durango
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Zacatecas
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Quintana Roo
Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 10 de agosto de 2025
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Pronóstico de viento
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en:
- Sonora
- Chihuahua
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en:
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Tabasco
- Campeche
- Posibles tolvaneras en:
- Baja California
- Baja California Sur
Oleaje
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y costas de:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Pronóstico para el Valle de México
Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura mínima en Ciudad de México: 13 a 15 °C
- Temperatura máxima en Ciudad de México: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima en Toluca, Estado de México: 8 a 10 °C
- Temperatura máxima en Toluca: 20 a 22 °C
Pronóstico del clima para el lunes 11 de agosto
El monzón mexicano e inestabilidad en altura mantendrá la probabilidad lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste del territorio nacional.
La vaguada en altura se extenderá sobre el norte y occidente de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur la República Mexicana, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, pronosticándose lluvias puntuales intensas el martes en Nayarit y Jalisco.