Se esperan lluvias fuertes. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este domingo 10 de agosto de 2025 indica que el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora. Un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, sumado al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones.

Otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional, inestabilidad atmosférica, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con posible caída de granizo.

Por otra parte, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en entidades del norte, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. La onda de calor se mantendrá en el este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Sinaloa Chihuahua Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Aguascalientes Zacatecas Durango Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Hidalgo Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Coahuila Guanajuato Querétaro Campeche Yucatán Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California



Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas de viento fuertes podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro) Sonora Sinaloa (norte) Chihuahua (noreste) Nuevo León (este) Tamaulipas (oeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Oaxaca Chiapas Durango Coahuila San Luis Potosí Veracruz Tabasco Campeche Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Zacatecas Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos Quintana Roo



Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 10 de agosto de 2025

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de: Chihuahua Durango Estado de México Tlaxcala Puebla



Pronóstico de viento

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en: Sonora Chihuahua

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en: Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Tabasco Campeche

Posibles tolvaneras en: Baja California Baja California Sur



Oleaje

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y costas de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Pronóstico para el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura mínima en Ciudad de México: 13 a 15 °C

Temperatura máxima en Ciudad de México: 24 a 26 °C

Temperatura mínima en Toluca, Estado de México: 8 a 10 °C

Temperatura máxima en Toluca: 20 a 22 °C

Pronóstico del clima para el lunes 11 de agosto

El monzón mexicano e inestabilidad en altura mantendrá la probabilidad lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste del territorio nacional.

La vaguada en altura se extenderá sobre el norte y occidente de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur la República Mexicana, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, pronosticándose lluvias puntuales intensas el martes en Nayarit y Jalisco.