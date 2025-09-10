GENERANDO AUDIO...

El clima en México para este miércoles 10 de septiembre de 2025 estará marcado por la presencia de varios sistemas atmosféricos que generarán condiciones contrastantes en el país. El frente frío número 3, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos fuertes con tolvaneras y un ligero descenso de temperaturas en Baja California.

Por otra parte, el monzón mexicano, junto con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y occidente del país. La onda tropical número 31, asociada a una zona de baja presión con potencial ciclónico, favorecerá precipitaciones intensas en estados del sur, mientras que un canal de baja presión en el sureste y la península de Yucatán también reforzará la inestabilidad.

Además, el frente número 2, aun con características de estacionario, generará lluvias en el noreste de México antes de desplazarse hacia el norte del Golfo. A pesar de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, el litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, donde las temperaturas podrían superar los 40 °C.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Tamaulipas (este y sur)

San Luis Potosí (este)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (suroeste, norte y este)

Puebla (norte y sureste)

Veracruz (norte y sur)

Chiapas (norte, oeste y sur)

Tabasco (oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Ciudad de México

Tlaxcala

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Chihuahua

Coahuila

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Durango (oeste)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Coahuila

San Luis Potosí

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Chiapas

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Baja California

Durango

Estado de México

Puebla

Pronóstico de viento y oleaje en México

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Baja California

Guerrero (costa)

Oaxaca (costa)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros:

Costas de Guerrero y Oaxaca

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros:

Costa occidental de Baja California Sur

Clima en el Valle de México

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado durante la mayor parte del día. La mañana tendrá ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde se prevé ambiente cálido. Habrá probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias muy fuertes en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, Estado de México, se pronostican mínimas de 10 a 12 °C y máximas de 19 a 21 °C. Se esperan vientos del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta, que podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico del clima para el jueves 11 de septiembre

El jueves, la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el centro y occidente de la República Mexicana, continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, que se ubicará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, originará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Guerrero.

Durante el viernes, se prevé que la onda tropical núm. 31 sea absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, la cual podría intensificarse a ciclón tropical, y durante el viernes y sábado, avanzará lentamente paralelo y cercano a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que se pronostican lluvias muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en las entidades mencionadas.