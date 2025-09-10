Se prevén lluvias y calor extremo este 10 de septiembre en gran parte de México
El clima en México para este miércoles 10 de septiembre de 2025 estará marcado por la presencia de varios sistemas atmosféricos que generarán condiciones contrastantes en el país. El frente frío número 3, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos fuertes con tolvaneras y un ligero descenso de temperaturas en Baja California.
Por otra parte, el monzón mexicano, junto con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y occidente del país. La onda tropical número 31, asociada a una zona de baja presión con potencial ciclónico, favorecerá precipitaciones intensas en estados del sur, mientras que un canal de baja presión en el sureste y la península de Yucatán también reforzará la inestabilidad.
Además, el frente número 2, aun con características de estacionario, generará lluvias en el noreste de México antes de desplazarse hacia el norte del Golfo. A pesar de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, el litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, donde las temperaturas podrían superar los 40 °C.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Tamaulipas (este y sur)
- San Luis Potosí (este)
- Guerrero (centro y este)
- Oaxaca (suroeste, norte y este)
- Puebla (norte y sureste)
- Veracruz (norte y sur)
- Chiapas (norte, oeste y sur)
- Tabasco (oeste y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Chihuahua
- Coahuila
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Durango (oeste)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Chiapas
Pronóstico de temperaturas mínimas
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Baja California
- Durango
- Estado de México
- Puebla
Pronóstico de viento y oleaje en México
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Baja California
- Guerrero (costa)
- Oaxaca (costa)
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros:
- Costas de Guerrero y Oaxaca
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros:
- Costa occidental de Baja California Sur
Clima en el Valle de México
En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado durante la mayor parte del día. La mañana tendrá ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde se prevé ambiente cálido. Habrá probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias muy fuertes en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, Estado de México, se pronostican mínimas de 10 a 12 °C y máximas de 19 a 21 °C. Se esperan vientos del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta, que podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico del clima para el jueves 11 de septiembre
El jueves, la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el centro y occidente de la República Mexicana, continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, que se ubicará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, originará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Guerrero.
Durante el viernes, se prevé que la onda tropical núm. 31 sea absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, la cual podría intensificarse a ciclón tropical, y durante el viernes y sábado, avanzará lentamente paralelo y cercano a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que se pronostican lluvias muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en las entidades mencionadas.