Para este jueves 11 de septiembre de 2025, se espera que una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico se desplace al sur de Guerrero y Michoacán, generando fuertes lluvias en gran parte del país. Su interacción con un canal de baja presión que se extenderá del occidente al centro de México provocará precipitaciones muy fuertes, especialmente en el Valle de México, así como en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además de las lluvias, se prevén vientos intensos con rachas de 30 a 60 km/h y oleaje elevado en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, con posibilidad de trombas marinas. Los canales de baja presión presentes en el interior del país, junto con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, noroeste, oriente y sureste del territorio nacional. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, afectando la visibilidad y provocando posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Por su parte, el sistema frontal núm. 3 se mantendrá estacionario sobre el noroeste del país, en interacción con el monzón mexicano, lo que propiciará chubascos y lluvias fuertes en esa región. Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y conducir con precaución en carreteras con lluvia intensa.

Pronóstico de lluvias para este jueves

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sureste) Colima Michoacán (noroeste) Guerrero (centro y costa) Puebla (sureste) Veracruz (centro y sur) Oaxaca (norte, noreste y suroeste) Chiapas (norte y este) Tabasco Campeche (norte y suroeste) Yucatán (oeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa Nayarit Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Sonora Chihuahua Coahuila Durango Zacatecas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes



Pronóstico de temperaturas máximas en México

35 a 40 °C: Baja California Sur Sonora Chihuahua Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

30 a 35 °C: Baja California Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos



Pronóstico de temperaturas mínimas:

0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y costas de Guerrero y Michoacán.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y costas de Guerrero y Michoacán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Colima (costa), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Colima (costa), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Michoacán.

costas de Guerrero y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Colima, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco a templado por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se espera ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ciudad de México: mínima 13 a 15 °C, máxima 22 a 24 °C.

mínima 13 a 15 °C, máxima 22 a 24 °C. Toluca, Edo. Méx.: mínima 9 a 11 °C, máxima 20 a 22 °C.

mínima 9 a 11 °C, máxima 20 a 22 °C. Viento: componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de tormenta, que podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico del clima para el viernes 12 de septiembre

El viernes, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical núm. 31 se desarrollará a un ciclón tropical frente a las costas de Colima y Jalisco, originando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima.

Los modelos de pronóstico indican que, durante el sábado y domingo, el ciclón tropical podría desplazarse hacia el oeste-noroeste, intensificándose gradualmente. Su circulación y bandas nubosas propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente del país, así como en Baja California Sur; además de rachas fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.