Raymond y frente frío 6 provocan lluvias torrenciales y fuertes vientos en México
La nubosidad remanente de Raymond, en combinación con el frente frío número 6 y la corriente en chorro subtropical, provocará lluvias puntuales torrenciales y muy fuertes en el noroeste y norte de México.
Simultáneamente, la onda tropical Núm. 37 y la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano mantendrán chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán y el sur y sureste del territorio nacional, con lluvias muy fuertes en Chiapas.
Los sistemas de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generarán lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro y oriente del país. Se recomienda a la población extremar precauciones en carreteras y zonas propensas a inundaciones.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- Sonora (oeste y centro)
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Sinaloa (norte)
- Chihuahua (noroeste y oeste)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Nayarit
- Jalisco
- Guerrero
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Colima
- Michoacán
- Zacatecas
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Tlaxcala
- Veracruz
- Tabasco
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Pronóstico de temperaturas máximas
- 35 a 40 °C:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango (noreste)
- Coahuila
- Oaxaca
- 30 a 35 °C:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Pronóstico de temperaturas mínimas
- 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:
- Golfo de California
- Costas de Sonora
- Costas de Sinaloa
- Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura:
- Golfo de California
- Costas de Baja California Sur (sur)
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Pronóstico para el Valle de México
- Condiciones: Cielo medio nublado la mayor parte del día
- Mañana: Ambiente fresco; frío con bancos de niebla en zonas altas
- Tarde: Ambiente templado a cálido con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas
- Temperatura Ciudad de México: Mínima 12-14 °C / Máxima 23-25 °C
- Temperatura Toluca, Edo. Méx.: Mínima 8-10 °C / Máxima 21-23 °C
- Viento: Noroeste de 10-25 km/h con rachas de hasta 40 km/h
Pronóstico del clima para el lunes 13 de octubre de 2025
Durante el lunes, los remanentes de Raymond continuarán interactuando con el frente frío núm. 6, que se extenderá sobre el noroeste de México y que seguirá asociado con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango, así como fuertes rachas de viento en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
Un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional e ingreso de humedad proveniente del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región, además del centro del país.
La onda tropical Núm. 37 se desplazará sobre el sur y occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.