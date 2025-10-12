GENERANDO AUDIO...

La nubosidad remanente de Raymond, en combinación con el frente frío número 6 y la corriente en chorro subtropical, provocará lluvias puntuales torrenciales y muy fuertes en el noroeste y norte de México.

Simultáneamente, la onda tropical Núm. 37 y la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano mantendrán chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán y el sur y sureste del territorio nacional, con lluvias muy fuertes en Chiapas.

Los sistemas de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generarán lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro y oriente del país. Se recomienda a la población extremar precauciones en carreteras y zonas propensas a inundaciones.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (oeste y centro)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte) Chihuahua (noroeste y oeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur Nayarit Jalisco Guerrero Oaxaca Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Colima Michoacán Zacatecas Estado de México Ciudad de México Morelos Puebla Tlaxcala Veracruz Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo



Pronóstico de temperaturas máximas

35 a 40 °C: Baja California Sur Sonora Chihuahua Durango (noreste) Coahuila Oaxaca

30 a 35 °C: Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo



Pronóstico de temperaturas mínimas

0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California Chihuahua Durango Estado de México Tlaxcala Puebla Veracruz Oaxaca



Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California Costas de Sonora Costas de Sinaloa

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Golfo de California Costas de Baja California Sur (sur) Sonora Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas



Pronóstico para el Valle de México

Condiciones: Cielo medio nublado la mayor parte del día

Cielo medio nublado la mayor parte del día Mañana: Ambiente fresco; frío con bancos de niebla en zonas altas

Ambiente fresco; frío con bancos de niebla en zonas altas Tarde: Ambiente templado a cálido con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas

Ambiente templado a cálido con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas Temperatura Ciudad de México: Mínima 12-14 °C / Máxima 23-25 °C

Mínima 12-14 °C / Máxima 23-25 °C Temperatura Toluca, Edo. Méx.: Mínima 8-10 °C / Máxima 21-23 °C

Mínima 8-10 °C / Máxima 21-23 °C Viento: Noroeste de 10-25 km/h con rachas de hasta 40 km/h

Pronóstico del clima para el lunes 13 de octubre de 2025

Durante el lunes, los remanentes de Raymond continuarán interactuando con el frente frío núm. 6, que se extenderá sobre el noroeste de México y que seguirá asociado con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango, así como fuertes rachas de viento en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional e ingreso de humedad proveniente del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región, además del centro del país.

La onda tropical Núm. 37 se desplazará sobre el sur y occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.