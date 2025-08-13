GENERANDO AUDIO...

Este miércoles 13 de agosto, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como chubascos en la península de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur de México.

Simultáneamente, la onda tropical núm. 21 se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, reforzando la probabilidad de lluvias en el sur y occidente. Otro canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán, junto con la onda tropical núm. 22 y una vaguada en altura, producirá lluvias fuertes a muy fuertes en la región, con lluvias puntuales intensas en Campeche.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Todas las lluvias pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Campeche (oeste)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Estado de México Puebla Morelos Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco Yucatán Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Jalisco Colima Michoacán Ciudad de México Tlaxcala

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California



Pronóstico de temperaturas máximas

Mayores de 45 °C: Baja California (noreste) Sonora (noroeste y oeste)

40 a 45 °C: Baja California Sur (sur) Sinaloa (norte) Chihuahua (suroeste y noreste) Nuevo León (este) Tamaulipas (oeste)

35 a 40 °C: Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Durango Zacatecas (sur) Coahuila Tabasco Campeche Yucatán

30 a 35 °C: San Luis Potosí Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Veracruz Puebla (norte y suroeste) Morelos Quintana Roo



Pronóstico de temperaturas mínimas

0 a 5 °C: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora.

Sonora. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico para el Valle de México

Ciudad de México: Cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Toluca, Estado de México: Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico del clima para el jueves 14 de agosto

El jueves, la onda tropical núm. 21 se desplazará al sur de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana. El sistema continuará avanzando hacia el oeste, alejándose de costas nacionales, se prevé que al final del día, deje de afectar al país.

Durante el período de pronóstico:

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.