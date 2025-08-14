Clima 14 de agosto: lluvias puntuales intensas y temperaturas extremas

| 00:53 | Redacción | UnoTV | CDMX
Clima en México
Seguirá lloviendo fuerte en el país. Foto: Cuartoscuro

El clima de este jueves 14 de agosto estará marcado por lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país y temperaturas extremadamente altas en el norte y litoral.

El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica y la presencia de ondas tropicales, será el principal generador de precipitaciones. Todos los fenómenos podrían ir acompañados de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C:

  • Baja California (noreste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

  • Baja California Sur (centro)
  • Sonora
  • Sinaloa (norte)
  • Chihuahua (suroeste y noreste)
  • Coahuila (noreste)
  • Nuevo León (norte y este)
  • Tamaulipas (oeste y noroeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Durango
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro (norte)
  • Hidalgo (norte)
  • Puebla (norte y suroeste)
  • Morelos
  • Veracruz
  • Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas mínimas en México

0 a 5 °C:

  • Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Pronóstico de viento

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

  • Golfo de California y Sonora

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

  • Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur

Oleaje

1.0 a 2.0 metros:

  • Costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • Costa occidental de la península de Baja California

Pronóstico por regiones: Valle de México

  • Cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado en la mañana, frío y bancos de niebla en zonas altas.
  • Por la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias fuertes a muy fuertes en CDMX y Estado de México.
  • Posibles descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, incremento de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.
  • Temperaturas: CDMX mínima 13-15 °C, máxima 23-25 °C; Toluca mínima 9-11 °C, máxima 20-22 °C.
  • Viento del este de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el viernes 15 de agosto

Durante el viernes y sábado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el noreste de México, incrementando la probabilidad de lluvias sobre dicha región.

En el período de pronóstico:

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

