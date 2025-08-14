GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo fuerte en el país. Foto: Cuartoscuro

El clima de este jueves 14 de agosto estará marcado por lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país y temperaturas extremadamente altas en el norte y litoral.

El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica y la presencia de ondas tropicales, será el principal generador de precipitaciones. Todos los fenómenos podrían ir acompañados de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C:

Baja California (noreste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Baja California Sur (centro)

Sonora

Sinaloa (norte)

Chihuahua (suroeste y noreste)

Coahuila (noreste)

Nuevo León (norte y este)

Tamaulipas (oeste y noroeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Durango

Nayarit

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Zacatecas

San Luis Potosí

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Veracruz

Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas mínimas en México

0 a 5 °C:

Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Pronóstico de viento

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

Golfo de California y Sonora

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur

Oleaje

1.0 a 2.0 metros:

Costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Costa occidental de la península de Baja California

Pronóstico por regiones: Valle de México

Cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado en la mañana, frío y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias fuertes a muy fuertes en CDMX y Estado de México.

Posibles descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, incremento de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

Temperaturas: CDMX mínima 13-15 °C, máxima 23-25 °C; Toluca mínima 9-11 °C, máxima 20-22 °C.

Viento del este de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el viernes 15 de agosto

Durante el viernes y sábado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el noreste de México, incrementando la probabilidad de lluvias sobre dicha región.

En el período de pronóstico:

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

