Clima 14 de agosto: lluvias puntuales intensas y temperaturas extremas
El clima de este jueves 14 de agosto estará marcado por lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país y temperaturas extremadamente altas en el norte y litoral.
El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica y la presencia de ondas tropicales, será el principal generador de precipitaciones. Todos los fenómenos podrían ir acompañados de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas superiores a 45 °C:
- Baja California (noreste)
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Baja California Sur (centro)
- Sonora
- Sinaloa (norte)
- Chihuahua (suroeste y noreste)
- Coahuila (noreste)
- Nuevo León (norte y este)
- Tamaulipas (oeste y noroeste)
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Durango
- Nayarit
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Veracruz
- Quintana Roo
Pronóstico de temperaturas mínimas en México
0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Pronóstico de viento
30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:
- Golfo de California y Sonora
20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur
Oleaje
1.0 a 2.0 metros:
- Costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Costa occidental de la península de Baja California
Pronóstico por regiones: Valle de México
- Cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado en la mañana, frío y bancos de niebla en zonas altas.
- Por la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias fuertes a muy fuertes en CDMX y Estado de México.
- Posibles descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, incremento de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.
- Temperaturas: CDMX mínima 13-15 °C, máxima 23-25 °C; Toluca mínima 9-11 °C, máxima 20-22 °C.
- Viento del este de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta.
Pronóstico del clima para el viernes 15 de agosto
Durante el viernes y sábado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el noreste de México, incrementando la probabilidad de lluvias sobre dicha región.
En el período de pronóstico:
El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.