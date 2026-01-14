Este miércoles el frente frío 28 mantendrá las bajas temperaturas y lluvias fuertes en el país

Este miércoles 14 de enero de 2026 un nuevo frente frío 28 y su masa de aire polar asociada se aproximarán e ingresarán rápidamente al norte y el golfo de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Dichas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur.

¿Dónde lloverá este miércoles?

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Tabasco
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Hidalgo
    • Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra)
    • Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)
    • Guerrero
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • San Luis Potosí
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Morelos
    • Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero
    • 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa)
  • Temperaturas mínimas:
    • -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango
    • -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas
    • -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.
  • Viento:
    • Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec.
    • 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
    • Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas y Veracruz.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Durango, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
  • Oleaje:
    • 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: Tamaulipas y Veracruz.

El clima en el Valle de México

Además, en el Valle de México se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 21 a 23 °C
  • Temperatura mínima: 6 a 8 °C
  • Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo será el clima este jueves?

Este jueves, el frente frío 28 se desplazará rápidamente sobre el sureste y la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla matutinos; así como ambiente fresco a templado en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

