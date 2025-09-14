GENERANDO AUDIO...

Los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Baja California Sur, el monzón mexicano y una vaguada en altura sobre el norte de México generarán lluvias fuertes a muy fuertes este domingo 14 de septiembre en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, la onda tropical núm. 32 se desplazará sobre el oriente y sur del territorio nacional, interactuando con una vaguada en altura y manteniendo las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, canales de baja presión sobre el noreste, norte y centro de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Puebla y Guerrero.

Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían presentarse caída de granizo.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (sur)

Oaxaca (norte y oeste)

Chiapas (sur y este)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Puebla

Guerrero

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Colima

Michoacán

Estado de México

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Zacatecas

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Aguascalientes

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos, y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Veracruz

Tabasco

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California

zonas serranas de Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Coahuila

: Coahuila Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Pronóstico para el Valle de México

Cielo: medio nublado a nublado durante el día

medio nublado a nublado durante el día Ambiente: fresco a templado por la mañana, frío con bancos de niebla en zonas altas

fresco a templado por la mañana, frío con bancos de niebla en zonas altas Tarde: templado a cálido, con lluvias e intervalos de chubascos en Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México

templado a cálido, con lluvias e intervalos de chubascos en y lluvias puntuales fuertes en el Temperaturas: Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C , máxima de 23 a 25 °C Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C , máxima de 19 a 21 °C

Viento: del noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta, con riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico del clima para el lunes 15 de septiembre

El monzón mexicano, aunado a divergencia y a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, norte y centro de la república mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical núm. 32, que se desplazará sobre el centro y occidente del territorio nacional, así como la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y sur del país, y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas durante el lunes en Puebla.

Canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán en interacción con vaguadas en altura y divergencia, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.