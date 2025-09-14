Lluvias intensas predominarán el 14 de septiembre en gran parte del país
Los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Baja California Sur, el monzón mexicano y una vaguada en altura sobre el norte de México generarán lluvias fuertes a muy fuertes este domingo 14 de septiembre en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
Por otra parte, la onda tropical núm. 32 se desplazará sobre el oriente y sur del territorio nacional, interactuando con una vaguada en altura y manteniendo las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Finalmente, canales de baja presión sobre el noreste, norte y centro de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Puebla y Guerrero.
Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían presentarse caída de granizo.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (norte y oeste)
- Chiapas (sur y este)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Puebla
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Zacatecas
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Aguascalientes
Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos, y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
Pronóstico de temperaturas mínimas
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
Pronóstico para el Valle de México
- Cielo: medio nublado a nublado durante el día
- Ambiente: fresco a templado por la mañana, frío con bancos de niebla en zonas altas
- Tarde: templado a cálido, con lluvias e intervalos de chubascos en Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México
- Temperaturas:
- Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 23 a 25 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 19 a 21 °C
- Viento: del noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta, con riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico del clima para el lunes 15 de septiembre
El monzón mexicano, aunado a divergencia y a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
Canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, norte y centro de la república mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical núm. 32, que se desplazará sobre el centro y occidente del territorio nacional, así como la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y sur del país, y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas durante el lunes en Puebla.
Canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán en interacción con vaguadas en altura y divergencia, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.