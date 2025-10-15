GENERANDO AUDIO...

Una combinación de sistemas meteorológicos afectará gran parte de México este 15 de octubre. El frente frío núm. 7 recorrerá el noroeste del país, generando fuertes rachas de viento y lluvias puntuales en esa región.

Canales de baja presión en el interior del territorio, junto con inestabilidad atmosférica, provocarán chubascos y lluvias fuertes en centro, oriente y noreste del país. Al mismo tiempo, desprendimientos nubosos en el Pacífico Sur ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país.

En el occidente y sur del país, otro canal de baja presión favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán y lluvias fuertes en Nayarit y Colima. Finalmente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán provocará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche, e intensas en Quintana Roo (norte).

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, oeste y sur) Oaxaca (sureste) Quintana Roo (norte)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco Michoacán Guerrero Puebla Veracruz Tabasco Campeche Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua Durango Sinaloa Tamaulipas San Luis Potosí Nayarit Colima

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila Nuevo León Estado de México Ciudad de México Querétaro Hidalgo Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas Guanajuato Tlaxcala



Toma nota: Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas

35 a 40 °C: Chihuahua (noreste y suroeste) Sinaloa Nayarit (noroeste) Durango (oeste) Guerrero (oeste) Oaxaca (sur y este) Campeche (norte)

30 a 35 °C: Baja California Sur Sonora Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Jalisco Colima Michoacán Morelos Veracruz Tabasco Chiapas Yucatán Quintana Roo



Pronóstico de temperaturas mínimas

-5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California Estado de México Puebla

0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora Chihuahua Durango Zacatecas Aguascalientes Hidalgo Tlaxcala Veracruz



Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Costas de Oaxaca (este) Costas de Chiapas (oeste)

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California Baja California Sur Sonora Golfo de California Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes San Luis Potosí

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Costa occidental de Baja California Costas de Oaxaca Costas de Chiapas

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Costa occidental de Baja California Sur Costas de Jalisco Costas de Colima Costas de Michoacán Costas de Guerrero



Pronóstico del clima en el Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado durante el día

Mañana: ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas

Tarde: ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en Ciudad de México y Estado de México (suroeste), acompañadas de descargas eléctricas

Temperatura Ciudad de México: mínima 9-11 °C / máxima 22-24 °C

mínima 9-11 °C / máxima 22-24 °C Temperatura Toluca, Edo. Méx: mínima 7-9 °C / máxima 19-21 °C

mínima 7-9 °C / máxima 19-21 °C Viento: noreste de 10-25 km/h con rachas de hasta 45 km/h

Pronóstico del clima para el jueves 16 de octubre

El sistema frontal núm. 7 recorrerá el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical mantendrá fuertes rachas, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el sur y sureste de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como en el centro del país, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Se mantendrá el ingreso de humedad de ambos océanos hacia el oriente, sureste y península de Yucatán, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.