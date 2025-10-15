Fuertes lluvias y vientos predominarán en gran parte de México este 15 de octubre
Una combinación de sistemas meteorológicos afectará gran parte de México este 15 de octubre. El frente frío núm. 7 recorrerá el noroeste del país, generando fuertes rachas de viento y lluvias puntuales en esa región.
Canales de baja presión en el interior del territorio, junto con inestabilidad atmosférica, provocarán chubascos y lluvias fuertes en centro, oriente y noreste del país. Al mismo tiempo, desprendimientos nubosos en el Pacífico Sur ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país.
En el occidente y sur del país, otro canal de baja presión favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán y lluvias fuertes en Nayarit y Colima. Finalmente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán provocará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche, e intensas en Quintana Roo (norte).
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Chiapas (centro, oeste y sur)
- Oaxaca (sureste)
- Quintana Roo (norte)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Colima
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Estado de México
- Ciudad de México
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Zacatecas
- Guanajuato
- Tlaxcala
Toma nota: Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de temperaturas máximas
- 35 a 40 °C:
- Chihuahua (noreste y suroeste)
- Sinaloa
- Nayarit (noroeste)
- Durango (oeste)
- Guerrero (oeste)
- Oaxaca (sur y este)
- Campeche (norte)
- 30 a 35 °C:
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Yucatán
- Quintana Roo
Pronóstico de temperaturas mínimas
- -5 a 0 °C:
- Zonas serranas de Baja California
- Estado de México
- Puebla
- 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Veracruz
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h:
- Costas de Oaxaca (este)
- Costas de Chiapas (oeste)
- Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Golfo de California
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura:
- Costa occidental de Baja California
- Costas de Oaxaca
- Costas de Chiapas
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Costa occidental de Baja California Sur
- Costas de Jalisco
- Costas de Colima
- Costas de Michoacán
- Costas de Guerrero
Pronóstico del clima en el Valle de México
- Condiciones de cielo medio nublado durante el día
- Mañana: ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas
- Tarde: ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en Ciudad de México y Estado de México (suroeste), acompañadas de descargas eléctricas
- Temperatura Ciudad de México: mínima 9-11 °C / máxima 22-24 °C
- Temperatura Toluca, Edo. Méx: mínima 7-9 °C / máxima 19-21 °C
- Viento: noreste de 10-25 km/h con rachas de hasta 45 km/h
Pronóstico del clima para el jueves 16 de octubre
El sistema frontal núm. 7 recorrerá el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical mantendrá fuertes rachas, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas.
Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el sur y sureste de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como en el centro del país, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.
Se mantendrá el ingreso de humedad de ambos océanos hacia el oriente, sureste y península de Yucatán, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.