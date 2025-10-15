Fuertes lluvias y vientos predominarán en gran parte de México este 15 de octubre

| 02:45 | Redacción | UnoTV | CDMX
Lluvias en México
Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

Una combinación de sistemas meteorológicos afectará gran parte de México este 15 de octubre. El frente frío núm. 7 recorrerá el noroeste del país, generando fuertes rachas de viento y lluvias puntuales en esa región.

Canales de baja presión en el interior del territorio, junto con inestabilidad atmosférica, provocarán chubascos y lluvias fuertes en centro, oriente y noreste del país. Al mismo tiempo, desprendimientos nubosos en el Pacífico Sur ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país.

En el occidente y sur del país, otro canal de baja presión favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán y lluvias fuertes en Nayarit y Colima. Finalmente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán provocará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche, e intensas en Quintana Roo (norte).

Pronóstico de lluvias en México

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Chiapas (centro, oeste y sur)
    • Oaxaca (sureste)
    • Quintana Roo (norte)
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Jalisco
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Puebla
    • Veracruz
    • Tabasco
    • Campeche
    • Yucatán
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Chihuahua
    • Durango
    • Sinaloa
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Nayarit
    • Colima
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Morelos
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Zacatecas
    • Guanajuato
    • Tlaxcala

Toma nota: Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas

  • 35 a 40 °C:
    • Chihuahua (noreste y suroeste)
    • Sinaloa
    • Nayarit (noroeste)
    • Durango (oeste)
    • Guerrero (oeste)
    • Oaxaca (sur y este)
    • Campeche (norte)
  • 30 a 35 °C:
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Zacatecas
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Morelos
    • Veracruz
    • Tabasco
    • Chiapas
    • Yucatán
    • Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas mínimas

  • -5 a 0 °C:
    • Zonas serranas de Baja California
    • Estado de México
    • Puebla
  • 0 a 5 °C:
    • Zonas serranas de Sonora
    • Chihuahua
    • Durango
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
    • Veracruz

Pronóstico de viento y oleaje

  • Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h:
    • Costas de Oaxaca (este)
    • Costas de Chiapas (oeste)
  • Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h:
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Golfo de California
    • Chihuahua
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • San Luis Potosí
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura:
    • Costa occidental de Baja California
    • Costas de Oaxaca
    • Costas de Chiapas
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
    • Costa occidental de Baja California Sur
    • Costas de Jalisco
    • Costas de Colima
    • Costas de Michoacán
    • Costas de Guerrero

[PUEDES LEER: Llega nuevo frente frío 7: se esperan hasta -5 grados y lluvias intensas en estos estados]

Pronóstico del clima en el Valle de México

  • Condiciones de cielo medio nublado durante el día
  • Mañana: ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas
  • Tarde: ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en Ciudad de México y Estado de México (suroeste), acompañadas de descargas eléctricas
  • Temperatura Ciudad de México: mínima 9-11 °C / máxima 22-24 °C
  • Temperatura Toluca, Edo. Méx: mínima 7-9 °C / máxima 19-21 °C
  • Viento: noreste de 10-25 km/h con rachas de hasta 45 km/h

Pronóstico del clima para el jueves 16 de octubre

El sistema frontal núm. 7 recorrerá el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical mantendrá fuertes rachas, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el sur y sureste de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como en el centro del país, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Se mantendrá el ingreso de humedad de ambos océanos hacia el oriente, sureste y península de Yucatán, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

