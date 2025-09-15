GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima en México para este lunes 15 de septiembre de 2025 prevé un escenario meteorológico activo en varias regiones del país. La tormenta tropical Mario, localizada al suroeste de Baja California Sur, provocará lluvias y vientos fuertes en la entidad, mientras que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica generarán precipitaciones muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste del país.

Adicionalmente, la interacción de canales de baja presión con la onda tropical núm. 32 y la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico mexicano favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro y occidente de México. Puebla se mantiene en alerta, ya que se esperan lluvias puntuales intensas que podrían afectar carreteras y zonas urbanas.

En el sureste y la península de Yucatán, un canal de baja presión junto con una vaguada en altura provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las condiciones de viento y oleaje también se mantendrán fuertes en varias costas del país, aumentando los riesgos para la navegación y la infraestructura ligera.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora Chihuahua Sinaloa Nayarit Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango San Luis Potosí Jalisco Colima Michoacán Guerrero Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur Tamaulipas Hidalgo Estado de México Morelos Ciudad de México Tlaxcala

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Coahuila Nuevo León Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro



Pronóstico de temperaturas máximas

35 a 40 °C: Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Oaxaca Campeche Yucatán Quintana Roo

30 a 35 °C: Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz Chiapas Tabasco Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero



Pronóstico de temperaturas mínimas:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje:

Viento: 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca (costa).

10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca (costa). Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura en costa occidental de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Valle de México: Se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo. Temperaturas mínimas de 14 a 16 °C en CDMX y de 10 a 12 °C en Toluca, con máximas de 23 a 25 °C y de 19 a 21 °C, respectivamente. Viento del norte de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el martes 16 de septiembre

En el transcurso el martes, la tormenta tropical Mario se desplazará gradualmente hacia el oeste e ingresará a una zona de temperaturas del mar menos favorables, por lo que se prevé un rápido debilitamiento del sistema.

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y divergencia, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, pronosticándose durante el martes, lluvias puntuales intensas en Baja California Sur.

Canales de baja presión sobre el noreste, norte y centro de la república mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical núm. 32, que se desplazará gradualmente sobre el centro y occidente del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y sur del país, y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional.