México enfrentará lluvias, viento y descenso de temperatura este jueves
El pronóstico del clima indica que el sistema frontal número 7 se mantendrá estacionario sobre el norte de México y, junto con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, generará un descenso de temperatura, lluvias fuertes y rachas de viento en esa región este jueves 16 de octubre.
Mientras tanto, la onda tropical número 38 avanzará lentamente sobre la Península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en esa zona. Además, una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de Oaxaca aumentará las precipitaciones en el sureste mexicano.
Canales de baja presión en el interior del país y la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro, incluido el Valle de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Chiapas (Sierra y Soconusco)
- Oaxaca (Sierra Sur, Costa e Istmo)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nayarit (costa)
- Jalisco (costa)
- Guerrero (este y sureste)
- Yucatán (noreste)
- Quintana Roo (norte)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua (sur y noreste)
- Coahuila (noroeste)
- Durango (occidente)
- Sinaloa (sur)
- Colima (costa)
- Michoacán (costa)
- Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Tabasco (oeste)
- Campeche (sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Nuevo León (centro y sur)
- Tamaulipas (sur)
- Estado de México (suroeste)
- Morelos (norte)
- Puebla (este)
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Chihuahua
- Sinaloa
- Guerrero
- Oaxaca
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Pronóstico de temperaturas mínimas
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:
- Zonas serranas de Baja California
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Oaxaca (costa este)
- Chiapas
Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Zacatecas
- Tamaulipas
Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura:
- Costa occidental de la península de Baja California
- Costas de Oaxaca y Chiapas
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Costas de Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Pronóstico para el Valle de México
Cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. Se prevén lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el suroeste del Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.
- Temperatura mínima en CDMX: 11 a 13 °C
- Temperatura máxima en CDMX: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima en Toluca: 9 a 11 °C
- Temperatura máxima en Toluca: 20 a 22 °C
- Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h
Pronóstico del clima para el viernes 17 de octubre
Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará lentamente al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, generando en su avance lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste, sur y occidente de México, con puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de oleaje elevado en costas de dichos estados.
El frente frío núm. 7 recorrerá el norte y noreste del país en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones. Se prevé que durante el día lunes el frente se desplace hacia el golfo de México, dejando de afectar al territorio mexicano.
Canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.