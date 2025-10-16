GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima indica que el sistema frontal número 7 se mantendrá estacionario sobre el norte de México y, junto con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, generará un descenso de temperatura, lluvias fuertes y rachas de viento en esa región este jueves 16 de octubre.

Mientras tanto, la onda tropical número 38 avanzará lentamente sobre la Península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en esa zona. Además, una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de Oaxaca aumentará las precipitaciones en el sureste mexicano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Canales de baja presión en el interior del país y la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro, incluido el Valle de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Chiapas (Sierra y Soconusco)

Oaxaca (Sierra Sur, Costa e Istmo)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Nayarit (costa)

Jalisco (costa)

Guerrero (este y sureste)

Yucatán (noreste)

Quintana Roo (norte)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua (sur y noreste)

Coahuila (noroeste)

Durango (occidente)

Sinaloa (sur)

Colima (costa)

Michoacán (costa)

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco (oeste)

Campeche (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Nuevo León (centro y sur)

Tamaulipas (sur)

Estado de México (suroeste)

Morelos (norte)

Puebla (este)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California Sur

San Luis Potosí

Zacatecas

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Chihuahua

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

Zonas serranas de Baja California

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Veracruz

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Oaxaca (costa este)

Chiapas

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Zacatecas

Tamaulipas

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura:

Costa occidental de la península de Baja California

Costas de Oaxaca y Chiapas

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Costas de Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Pronóstico para el Valle de México

Cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. Se prevén lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el suroeste del Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura mínima en CDMX: 11 a 13 °C

Temperatura máxima en CDMX: 23 a 25 °C

Temperatura mínima en Toluca: 9 a 11 °C

Temperatura máxima en Toluca: 20 a 22 °C

Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Se esperan lluvias y ráfagas de viento en CDMX este jueves]

Pronóstico del clima para el viernes 17 de octubre

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará lentamente al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, generando en su avance lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste, sur y occidente de México, con puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de oleaje elevado en costas de dichos estados.

El frente frío núm. 7 recorrerá el norte y noreste del país en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones. Se prevé que durante el día lunes el frente se desplace hacia el golfo de México, dejando de afectar al territorio mexicano.

Canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.