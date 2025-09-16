GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima en México para este martes 16 de septiembre de 2025 indica que la tormenta tropical Mario se mantendrá frente a las costas de Baja California Sur, favoreciendo un amplio aporte de humedad y lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Baja California.

El monzón mexicano continuará generando tormentas en el noroeste del país, mientras que la onda tropical número 32 y un canal de baja presión reforzarán la inestabilidad en gran parte del territorio. Además, una nueva onda tropical (número 33) recorrerá la Península de Yucatán, provocando lluvias significativas en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que todas las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Se recomienda a la población extremar precauciones, ya que las lluvias intensas pueden reducir la visibilidad en carreteras, ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (sur)

Oaxaca (este y sur)

Tabasco (centro y sur)

Chiapas (norte y este)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Sonora

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas de 40 a 45 °C

Baja California (noreste)

Sonora (noroeste)

Temperaturas de 35 a 40 °C

Baja California Sur

Sinaloa

Colima

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas de 30 a 35 °C

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Morelos

Guerrero

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas de 0 a 5 °C en zonas serranas

Chihuahua

Durango

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en la costa occidental de la Península de Baja California y en el Istmo de Tehuantepec, así como oleaje de 2 a 3 metros en costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico del clima para el Valle de México

En el Valle de México se prevé cielo nublado la mayor parte del día, con ambiente fresco a templado en la mañana y lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México y el Estado de México.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones. La capital tendrá temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 22 a 24 °C, mientras que en Toluca oscilarán entre 8 y 10 °C como mínima y 20 a 22 °C como máxima.

Pronóstico del clima para el miércoles 17 de septiembre

El miércoles, los remanentes del ciclón tropical Mario, en interacción con una vaguada en altura, ocasionarán fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en Baja California.

En el transcurso del miércoles, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Michoacán, continuará intensificándose y absorberá a la onda tropical núm. 32. El jueves, podría evolucionar a ciclón tropical. Se desplazará paralelo a las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y gradualmente de las costas de Baja California Sur, en su avance ocasionará vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados mencionados, además de generar arrastre de humedad hacia el occidente y sur del país.

El monzón mexicano aunado a divergencia generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.