Seguirá lloviendo en México. Foto: AFP

El pronóstico del clima para México indica que este domingo 17 de agosto, el monzón persistirá sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con inestabilidad atmosférica, originando lluvias muy fuertes en la región, además de chubascos en Baja California Sur.

Una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.

Simultáneamente, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste mexicano. Este, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, además del desplazamiento de la onda tropical número 23, favorecerá chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, con lluvias muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

El ambiente continuará caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Chihuahua Sinaloa Durango Guerrero Oaxaca Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit Jalisco Michoacán Estado de México Ciudad de México Morelos Puebla Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Coahuila Nuevo León Colima Zacatecas Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas San Luis Potosí Aguascalientes



Estas precipitaciones podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas para el 17 de agosto de 2025

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora Chihuahua (noreste) Coahuila (suroeste y noreste) Nuevo León (centro y este) Tamaulipas (oeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca San Luis Potosí Veracruz Campeche Yucatán Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos Chiapas Tabasco



Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 17 de agosto de 2025

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de: Baja California Chihuahua Durango Michoacán Hidalgo Estado de México Tlaxcala Puebla



Pronóstico de viento

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en: Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Durango Aguascalientes Guanajuato Oaxaca Campeche

Posibles tolvaneras en: Baja California Baja California Sur



Pronóstico en el Valle de México

Se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. En la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Estas precipitaciones podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad.

Temperatura mínima en Ciudad de México: 11 a 13 °C

Temperatura máxima en Ciudad de México: 24 a 26 °C

Temperatura mínima en Toluca, Estado de México: 9 a 11 °C

Temperatura máxima en Toluca: 20 a 22 °C

El viento será de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico del clima para el lunes 18 de agosto

El día lunes, la vaguada en altura recorrerá el occidente del país, mientras que, la onda tropical núm. 23 se desplazará al sur de Guerrero y Michoacán, ambos sistemas en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.

A partir del martes, la vaguada en altura dejará de afectar al país y la onda tropical continuará desplazándose hacia el oeste, sin generar efectos al territorio mexicano.

El martes y miércoles, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como en el sureste del país, interaccionarán con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en los estados del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, además de la península de Yucatán.