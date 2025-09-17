Pronóstico del clima en México: se esperan lluvias intensas este miércoles
El pronóstico del clima para el miércoles 17 de septiembre de 2025 en México anticipa condiciones meteorológicas adversas en varias regiones del país. Los remanentes del ciclón tropical Mario, en interacción con una vaguada en altura, provocarán fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias intensas en la península de Baja California, mientras que la inestabilidad atmosférica derivada del monzón mexicano afectará el noroeste y occidente del territorio nacional.
Además, una zona de baja presión con potencial ciclónico se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán, generando lluvias fuertes a muy fuertes y vientos intensos en el occidente del país, así como oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán. Simultáneamente, canales de baja presión sobre el norte, centro y oriente, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México y el océano Pacífico, producirán chubascos y lluvias puntuales en el noreste y centro de la República Mexicana.
Por otra parte, la vaguada monzónica en el Pacífico Sur y la onda tropical núm. 33 que ingresará a Quintana Roo, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Se espera que las precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posibles afectaciones en carreteras, ríos y arroyos, así como encharcamientos y deslaves en zonas vulnerables.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Sinaloa (sur)
- Veracruz (sur)
- Guerrero (este)
- Oaxaca (oeste)
- Chiapas (norte y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Colima
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Guerrero
Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
Pronóstico de viento y oleaje
Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de costas de Jalisco, Colima y Michoacán
Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
Pronóstico para el Valle de México
Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana se espera ambiente templado y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas precipitaciones podrían generar aumento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como visibilidad reducida en carreteras.
Temperaturas:
- Ciudad de México: mínima de 14 a 16 °C, máxima de 23 a 25 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima de 9 a 11 °C, máxima de 21 a 23 °C
Viento: norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.
Pronóstico del clima para el jueves 18 de septiembre
El jueves, una vaguada en altura en interacción con los remanentes del ciclón tropical Mario, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Baja California.
En el transcurso del jueves, la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico podría evolucionar a ciclón tropical. Se desplazará paralelo a las costas de Colima, Jalisco y gradualmente de las costas de Baja California Sur, en su avance ocasionará vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados mencionados, además de generar ingreso de humedad hacia el occidente del país.
El monzón mexicano aunado a divergencia generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.