El lunes 18 de agosto, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias en varias regiones del país. Chubascos afectarán a Baja California Sur, mientras que Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit registrarán lluvias fuertes. La combinación de humedad del Golfo de México y del océano Pacífico intensificará los fenómenos en el occidente, donde Jalisco podría presentar lluvias muy fuertes.

Además, la onda tropical núm. 23 se desplazará frente a las costas de Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México. Otro canal de baja presión junto con la aproximación de la onda tropical núm. 24 generará lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo y riesgos de deslaves o inundaciones.

El ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán. Se prevén temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California y vientos fuertes con rachas que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco Guerrero Oaxaca Veracruz Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Colima Michoacán Estado de México Ciudad de México Morelos Puebla Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Nuevo León Tamaulipas Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí



Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora Sinaloa (norte) Chihuahua (noreste) Coahuila (norte) Nuevo León (norte y este) Tamaulipas (oeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur Durango San Luis Potosí Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas Guanajuato (noreste) Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos Chiapas



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana del 18 de agosto de 2025

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca.

Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Clima en el Valle de México

Ciudad de México: Cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes por la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes por la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Toluca, Edo. Méx.: Ambiente fresco en la mañana y templado a cálido por la tarde, con posibles lluvias. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Clima para el martes 19 de agosto

El martes, la onda tropical (núm. 23) se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana, se prevé que continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar al país.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, generará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro y occidente de México.