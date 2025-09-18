GENERANDO AUDIO...

El clima en México para este jueves 18 de septiembre se caracterizará por lluvias intensas en varias regiones del país y fuertes rachas de viento, derivadas de la interacción de la onda tropical núm. 33 sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano con una vaguada en altura sobre el suroeste del golfo de México.

El monzón mexicano favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, mientras que canales de baja presión en el noreste, centro y oriente del país, combinados con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias con descargas eléctricas en dichas regiones.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Oaxaca (este, sur y suroeste)

Chiapas (oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Colima

Michoacán

Oaxaca

Campeche

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Chiapas

Guerrero

Morelos

Puebla

Hidalgo

Veracruz

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Durango

Estado de México

Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en costas de Chiapas

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en costas de Chiapas Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas de Oaxaca y Chiapas

Clima en el Valle de México

En el Valle de México, se prevé cielo medio nublado por la mañana, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas con bancos de niebla. Por la tarde, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital oscilará entre 13 y 15 °C y la máxima entre 24 y 26 °C

En Toluca, se esperan mínimas de 9 a 11 °C y máximas de 21 a 23 °C, con viento del este y noreste de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el viernes 19 de septiembre

Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 33 recorrerá el sur y occidente del territorio mexicano, originando lluvias fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas. Por su parte, el posible ciclón tropical se desplazará al oeste-suroeste de Baja California Sur, propiciando lluvias fuertes en dicho estado. El domingo, la onda tropical y el ciclón tropical se alejarán gradualmente de costas mexicanas.

El monzón mexicano en combinación con divergencia generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, generando lluvias fuertes a puntuales intensas en ambas regiones.