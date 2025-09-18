Tormentas y calor se combinan este jueves en gran parte del país

El clima en México para este jueves 18 de septiembre se caracterizará por lluvias intensas en varias regiones del país y fuertes rachas de viento, derivadas de la interacción de la onda tropical núm. 33 sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano con una vaguada en altura sobre el suroeste del golfo de México.

El monzón mexicano favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, mientras que canales de baja presión en el noreste, centro y oriente del país, combinados con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias con descargas eléctricas en dichas regiones.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Oaxaca (este, sur y suroeste)
  • Chiapas (oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Puebla

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Colima
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Campeche

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Chiapas
  • Guerrero
  • Morelos
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

  • Zonas serranas de Durango
  • Estado de México
  • Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
  • Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en costas de Chiapas
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas de Oaxaca y Chiapas

Clima en el Valle de México

En el Valle de México, se prevé cielo medio nublado por la mañana, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas con bancos de niebla. Por la tarde, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • La temperatura mínima en la capital oscilará entre 13 y 15 °C y la máxima entre 24 y 26 °C
  • En Toluca, se esperan mínimas de 9 a 11 °C y máximas de 21 a 23 °C, con viento del este y noreste de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el viernes 19 de septiembre

Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 33 recorrerá el sur y occidente del territorio mexicano, originando lluvias fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas. Por su parte, el posible ciclón tropical se desplazará al oeste-suroeste de Baja California Sur, propiciando lluvias fuertes en dicho estado. El domingo, la onda tropical y el ciclón tropical se alejarán gradualmente de costas mexicanas.

El monzón mexicano en combinación con divergencia generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, generando lluvias fuertes a puntuales intensas en ambas regiones.

