Tormentas y calor se combinan este jueves en gran parte del país
El clima en México para este jueves 18 de septiembre se caracterizará por lluvias intensas en varias regiones del país y fuertes rachas de viento, derivadas de la interacción de la onda tropical núm. 33 sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano con una vaguada en altura sobre el suroeste del golfo de México.
[TE RECOMENDAMOS: Lluvias dejan derrumbes en varios municipios de la Sierra Norte de Puebla]
El monzón mexicano favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, mientras que canales de baja presión en el noreste, centro y oriente del país, combinados con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias con descargas eléctricas en dichas regiones.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Oaxaca (este, sur y suroeste)
- Chiapas (oeste y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Campeche
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Chiapas
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Hidalgo
- Veracruz
- Tabasco
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Durango
- Estado de México
- Puebla
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en costas de Chiapas
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas de Oaxaca y Chiapas
Clima en el Valle de México
En el Valle de México, se prevé cielo medio nublado por la mañana, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas con bancos de niebla. Por la tarde, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- La temperatura mínima en la capital oscilará entre 13 y 15 °C y la máxima entre 24 y 26 °C
- En Toluca, se esperan mínimas de 9 a 11 °C y máximas de 21 a 23 °C, con viento del este y noreste de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.
Pronóstico del clima para el viernes 19 de septiembre
Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 33 recorrerá el sur y occidente del territorio mexicano, originando lluvias fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas. Por su parte, el posible ciclón tropical se desplazará al oeste-suroeste de Baja California Sur, propiciando lluvias fuertes en dicho estado. El domingo, la onda tropical y el ciclón tropical se alejarán gradualmente de costas mexicanas.
El monzón mexicano en combinación con divergencia generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: Cutzamala alcanza 82.86%; recuperación que no se veía desde 2018]
Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.
En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, generando lluvias fuertes a puntuales intensas en ambas regiones.