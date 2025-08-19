GENERANDO AUDIO...

Todas las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Cuartoscuro

El martes 19 de agosto, gran parte de México enfrentará condiciones meteorológicas adversas derivadas de la interacción del monzón mexicano con inestabilidad atmosférica. Estas condiciones generarán chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, todas acompañadas de descargas eléctricas.

Además, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, junto con la onda tropical núm. 23 en el occidente del país y la inestabilidad atmosférica, provocarán chubascos y lluvias fuertes en diversas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Guerrero. En el noreste, una circulación de baja presión en altura incrementará el riesgo de granizo y tormentas eléctricas.

En el sureste, la interacción de un canal de baja presión con la onda tropical núm. 24 y una baja presión frente a las costas de Quintana Roo, originará lluvias fuertes a muy fuertes, con puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Se mantiene un ambiente caluroso a muy caluroso sobre el norte, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias en México:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) Chiapas (oeste)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Chihuahua Sinaloa Michoacán Guerrero Veracruz Yucatán Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila Nuevo León Tamaulipas Durango Nayarit Jalisco Colima Estado de México Morelos Puebla Tabasco Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur San Luis Potosí Tlaxcala Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas Guanajuato Querétaro Hidalgo



Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) Sonora (noroeste y oeste) Sinaloa (norte)

40 a 45 °C: Chihuahua (noreste) Coahuila (norte) Nuevo León (este) Tamaulipas (oeste)

35 a 40 °C: Baja California Sur Durango Nayarit Jalisco Guerrero Oaxaca San Luis Potosí Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

30 a 35 °C: Zacatecas Colima Michoacán Guanajuato (noreste) Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos Chiapas



Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 19 de agosto de 2025:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

Pronóstico de viento y oleaje:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Pronóstico por regiones – Valle de México:

Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado; cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México, y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible granizo.

Ciudad de México: mínima 13-15 °C, máxima 25-27 °C

Toluca, Edo. Méx.: mínima 8-10 °C, máxima 21-23 °C

Viento: este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el miércoles 20 de agosto

El miércoles, la onda tropical núm. 23 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana, se prevé que continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar al país.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas. Pronosticándose durante el viernes, lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el noreste del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica y una circulación de baja presión en altura sobre el noreste del país, generarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, oriente, centro y occidente de México.