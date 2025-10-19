GENERANDO AUDIO...

Seguirán las lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este domingo 19 de octubre de 2025 indica que canales de baja presión y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste y sur de México, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Por otro lado, el frente frío número 8 generará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y viento con rachas fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, mientras que un canal de baja presión en el interior del país mantendrá lluvias y chubascos en el occidente y centro del territorio nacional.

Todas las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de que se esperan fuertes rachas de viento en algunos estados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca (Papaloapan, Istmo y Sierra Norte)

Chiapas (Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco)

Tabasco (Chontalpa y Sierra)

Campeche (oeste y suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Guerrero (centro, este y costa)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Quintana Roo (norte y centro)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Michoacán (centro y oeste)

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)

Yucatán (noreste y este)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Sinaloa

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México (suroeste)

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Durango

Nuevo León

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sinaloa

Durango (noreste)

Chihuahua (suroeste)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Baja California

Baja California Sur

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Zacatecas

San Luis Potosí

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y suroeste)

Veracruz

Tabasco

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C:

Zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h:

Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h:

Durango

Zacatecas

Jalisco

Aguascalientes

Guanajuato

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Costas de Tamaulipas y Veracruz

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Costas de Baja California

Baja California Sur

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Pronóstico en el Valle de México

Se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en CDMX e intervalos de chubascos en Estado de México (suroeste), acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C

Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C

Temperatura mínima en Toluca: 9 a 11 °C

Temperatura máxima en Toluca: 21 a 23 °C

Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h

Pronóstico del clima para el lunes 20 de octubre

Durante el lunes, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo y el sureste mexicano, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del oriente y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (sur y sureste).

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del país; así como viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz. Se prevé que, durante la noche de este día, el frente frío núm. 8 continúe avanzando hacia el oriente, dejando de afectar al territorio nacional, al final del día.