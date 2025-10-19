Lluvias intensas y fuertes rachas de viento en gran parte de México este 19 de octubre
El pronóstico del clima para este domingo 19 de octubre de 2025 indica que canales de baja presión y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste y sur de México, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.
Por otro lado, el frente frío número 8 generará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y viento con rachas fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, mientras que un canal de baja presión en el interior del país mantendrá lluvias y chubascos en el occidente y centro del territorio nacional.
Todas las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de que se esperan fuertes rachas de viento en algunos estados.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Oaxaca (Papaloapan, Istmo y Sierra Norte)
- Chiapas (Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco)
- Tabasco (Chontalpa y Sierra)
- Campeche (oeste y suroeste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Guerrero (centro, este y costa)
- Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Quintana Roo (norte y centro)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Michoacán (centro y oeste)
- Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)
- Yucatán (noreste y este)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sinaloa
- Nayarit
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Estado de México (suroeste)
- Morelos
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Durango
- Nuevo León
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Sinaloa
- Durango (noreste)
- Chihuahua (suroeste)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Veracruz
- Tabasco
Pronóstico de temperaturas mínimas
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C:
- Zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h:
- Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)
Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h:
- Durango
- Zacatecas
- Jalisco
- Aguascalientes
- Guanajuato
Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Costas de Tamaulipas y Veracruz
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Costas de Baja California
- Baja California Sur
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Pronóstico en el Valle de México
Se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en CDMX e intervalos de chubascos en Estado de México (suroeste), acompañados de descargas eléctricas.
- Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C
- Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima en Toluca: 9 a 11 °C
- Temperatura máxima en Toluca: 21 a 23 °C
- Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h
Pronóstico del clima para el lunes 20 de octubre
Durante el lunes, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo y el sureste mexicano, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del oriente y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (sur y sureste).
La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del país; así como viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz. Se prevé que, durante la noche de este día, el frente frío núm. 8 continúe avanzando hacia el oriente, dejando de afectar al territorio nacional, al final del día.