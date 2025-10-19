Lluvias intensas y fuertes rachas de viento en gran parte de México este 19 de octubre

Seguirán las lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este domingo 19 de octubre de 2025 indica que canales de baja presión y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste y sur de México, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Por otro lado, el frente frío número 8 generará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y viento con rachas fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, mientras que un canal de baja presión en el interior del país mantendrá lluvias y chubascos en el occidente y centro del territorio nacional.

Todas las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de que se esperan fuertes rachas de viento en algunos estados.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Oaxaca (Papaloapan, Istmo y Sierra Norte)
  • Chiapas (Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco)
  • Tabasco (Chontalpa y Sierra)
  • Campeche (oeste y suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Guerrero (centro, este y costa)
  • Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
  • Quintana Roo (norte y centro)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Jalisco (oeste y sur)
  • Colima
  • Michoacán (centro y oeste)
  • Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)
  • Yucatán (noreste y este)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Estado de México (suroeste)
  • Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Durango
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Sinaloa
  • Durango (noreste)
  • Chihuahua (suroeste)
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Oaxaca
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo (norte)
  • Puebla (norte y suroeste)
  • Veracruz
  • Tabasco

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C:

  • Zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

  • Zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h:

  • Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h:

  • Durango
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Aguascalientes
  • Guanajuato

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Costas de Tamaulipas y Veracruz

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

  • Costas de Baja California
  • Baja California Sur
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Pronóstico en el Valle de México

Se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en CDMX e intervalos de chubascos en Estado de México (suroeste), acompañados de descargas eléctricas.

  • Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C
  • Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C
  • Temperatura mínima en Toluca: 9 a 11 °C
  • Temperatura máxima en Toluca: 21 a 23 °C
  • Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h

Pronóstico del clima para el lunes 20 de octubre

Durante el lunes, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo y el sureste mexicano, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del oriente y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (sur y sureste). 

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del país; así como viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz. Se prevé que, durante la noche de este día, el frente frío núm. 8 continúe avanzando hacia el oriente, dejando de afectar al territorio nacional, al final del día.

