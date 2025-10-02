Lluvias intensas predominarán en México este jueves 2 de octubre
El jueves 2 de octubre de 2025, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, junto con la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico Sur, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del país.
Además, la interacción de un canal de baja presión y la baja presión sobre el suroeste del Golfo de México mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz.
[TE RECOMENDAMOS: CDMX registró lluvias históricas en septiembre, las más intensas en 34 años]
El ambiente continuará cálido a caluroso durante la tarde en la mayor parte del país, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del noroeste, occidente y sur como Baja California, Sonora, Sinaloa y Oaxaca (sureste).
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero (este)
- Oaxaca (norte, oeste y este)
- Chiapas (norte y sur)
- Tabasco (sur)
- Veracruz (sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco
- Morelos
- Puebla
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Ciudad de México
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Nuevo León
- Zacatecas
- Guanajuato
Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Oaxaca (sureste)
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí (sureste)
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Oaxaca
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz (costa)
- Oaxaca (istmo y Golfo de Tehuantepec)
Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- San Luis Potosí
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Querétaro
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Costa occidental de Baja California
- Costas de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco
Pronóstico del clima en el Valle de México
Se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco en la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: “Día Cero de Sequía” podría afectar a varias regiones del mundo, incluido México: estudio]
- Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C
- Viento: noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico del clima para el viernes 3 de octubre
Para el viernes, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Michoacán y Colima en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá al sur de las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país.
Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, el ingreso de humedad generado por la vaguada monzónica y divergencia en altura, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Otro canal de baja presión prevalecerá sobre el interior de México, en interacción de la entrada de humedad de ambos océanos, propiciarán lluvias muy fuertes en el norte, noroeste y centro del territorio nacional.