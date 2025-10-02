GENERANDO AUDIO...

Se prevén lluvias fuertes en gran parte del país. Foto: Cuartoscuro

El jueves 2 de octubre de 2025, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, junto con la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico Sur, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del país.

Además, la interacción de un canal de baja presión y la baja presión sobre el suroeste del Golfo de México mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

El ambiente continuará cálido a caluroso durante la tarde en la mayor parte del país, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del noroeste, occidente y sur como Baja California, Sonora, Sinaloa y Oaxaca (sureste).

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Guerrero (este)

Oaxaca (norte, oeste y este)

Chiapas (norte y sur)

Tabasco (sur)

Veracruz (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Nayarit

Colima

Michoacán

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Jalisco

Morelos

Puebla

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Durango

Sinaloa

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Zacatecas

Guanajuato

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Oaxaca (sureste)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí (sureste)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Baja California

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz (costa)

Oaxaca (istmo y Golfo de Tehuantepec)

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Baja California

Baja California Sur

San Luis Potosí

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Tabasco

Campeche

Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Costa occidental de Baja California

Costas de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

Pronóstico del clima en el Valle de México

Se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco en la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C

mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C

mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C Viento: noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el viernes 3 de octubre

Para el viernes, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Michoacán y Colima en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá al sur de las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país.

Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, el ingreso de humedad generado por la vaguada monzónica y divergencia en altura, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Otro canal de baja presión prevalecerá sobre el interior de México, en interacción de la entrada de humedad de ambos océanos, propiciarán lluvias muy fuertes en el norte, noroeste y centro del territorio nacional.