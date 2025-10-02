Lluvias intensas predominarán en México este jueves 2 de octubre

| 02:33 | Redacción | UnoTV | CDMX
Lluvias fuertes en México
Se prevén lluvias fuertes en gran parte del país. Foto: Cuartoscuro

El jueves 2 de octubre de 2025, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, junto con la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico Sur, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del país.

Además, la interacción de un canal de baja presión y la baja presión sobre el suroeste del Golfo de México mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

[TE RECOMENDAMOS: CDMX registró lluvias históricas en septiembre, las más intensas en 34 años]

El ambiente continuará cálido a caluroso durante la tarde en la mayor parte del país, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del noroeste, occidente y sur como Baja California, Sonora, Sinaloa y Oaxaca (sureste).

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Guerrero (este)
  • Oaxaca (norte, oeste y este)
  • Chiapas (norte y sur)
  • Tabasco (sur)
  • Veracruz (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Nayarit
  • Colima
  • Michoacán
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Jalisco
  • Morelos
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Estado de México

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Durango
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Guanajuato

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Oaxaca (sureste)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí (sureste)
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

  • Zonas serranas de Baja California
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Oaxaca

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz (costa)
  • Oaxaca (istmo y Golfo de Tehuantepec)

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • San Luis Potosí
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

  • Costa occidental de Baja California
  • Costas de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

Pronóstico del clima en el Valle de México

Se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco en la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: “Día Cero de Sequía” podría afectar a varias regiones del mundo, incluido México: estudio]

  • Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C
  • Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C
  • Viento: noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el viernes 3 de octubre

Para el viernes, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Michoacán y Colima en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá al sur de las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país.

Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, el ingreso de humedad generado por la vaguada monzónica y divergencia en altura, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Otro canal de baja presión prevalecerá sobre el interior de México, en interacción de la entrada de humedad de ambos océanos, propiciarán lluvias muy fuertes en el norte, noroeste y centro del territorio nacional.

Te recomendamos:

Cambia tus electrodomésticos y paga con tu recibo de luz: así funciona ASI

Nacional

Cambia tus electrodomésticos y paga con tu recibo de luz: así funciona ASI

Senado aprueba en lo general reforma a la Ley de Amparo

Nacional

Senado aprueba en lo general reforma a la Ley de Amparo

Claudia Sheinbaum estrenará documental sobre su primer año como presidenta de México

Nacional

Claudia Sheinbaum estrenará documental sobre su primer año como presidenta de México

Taddei pide no prejuzgar la reforma electoral; Woldenberg exige corregir sobrerrepresentación

Nacional

Taddei pide no prejuzgar la reforma electoral; Woldenberg exige corregir sobrerrepresentación

Etiquetas: , ,